«De Dylan para abajo, a todos nos ha pasado alguna vez algo sobre el escenario» 02:07 Amaia Montero, ayer en el programa 'Contigo en la playa'. Amaia Montero zanja la polémica de Cantabria y afronta con ilusión los próximos conciertos, que incluyen una gira por Argentina y México R. KORTA SAN SEBASTIÁN. Jueves, 5 julio 2018, 08:02

Primero llegaron las críticas sobre su físico y después, la controversia a raíz de su primer concierto de la gira en las fiestas de San Antonio de Renedo (Cantabria). Pero Amaia Montero hace borrón y cuenta nueva. Dice que no tiene problema en hablar de esos episodios, pero para ella pertenecen ya al pasado: «Lo he pasado muy mal, me ha dolido profundamente pero ya he sacado las conclusiones que tenía que sacar». Ahora está centrada en su nuevo trabajo, 'Nacidos para creer', que ha sido número uno en la lista de discos más vendidos en España durante varias semanas.

Amaia diferencia «ruido de realidad y verdad», y achaca su «mala noche» a «problemas de sonido». «De Bob Dylan para abajo, a todos nos ha pasado alguna vez algo sobre el escenario», explicó ayer Amaia en el programa 'Contigo en la playa', de Teledonosti. «Me quedo con todas las reacciones de cariño, sobre todo, con la de mi amigo Manolo García. Me dijo que no me cueste tanto perdonarme porque sabe que cada uno de los que están viendo un concierto, alguna vez se ha equivocado», añadió. Le agradece que saliera en su defensa «de corazón, por cariño y por verdad». «Tu salvoconducto para salir de esto es recordar los miles de conciertos que has dado y las noches tan bonitas que has hecho pasar a muchas personas», siguió recordando Amaia las palabras que le regaló Manolo García.

Sabedora de que ahora todas sus actuaciones serán miradas con lupa, la cantante reconoció que «estamos preparando los conciertos con muchas ganas y especial control para que no vuelva a suceder ninguna situación de este tipo».

Abrirá los conciertos de Sagüés el próximo 11 de agosto en la Semana Grande donostiarra

«Va a ser algo mágico»

El próximo 11 de agosto será especial para la cantante irunesa. Y es que abrirá el programa musical de la explanada de Sagüés en las fiestas de Semana Grande. «Me hace mucha ilusión. Va a ser muy especial y mágico porque es tocar en casa, porque viene todo el mundo a verte. Me emocionaré», reconoció con una sonrisa. Antes de esta cita con el público donostiarra, el próximo 21 de julio iniciará una gira por Argentina y México, países en los que presentará 'Nacidos para creer'.

La canción, que lleva el mismo nombre que el disco, la escribió en casa junto a su hermana Idoia con pretensión de que fuera un «himno», porque «en cualquier parte de esta canción todo el mundo se puede sentir identificado». «Es una especie de ajuste de cuentas en dos direcciones: en la de aquellos que hablan por hablar, que juzgan, dicen y acorralan, pero es también un ajuste de cuentas para toda esa gente que está a tu lado en las buenas y en las malas, cuando hace sol y cuando llueve», explicó la cantante.

Amaia Montero es mucho más que un concierto en un pueblo de Cantabria. No muchos artistas pueden presumir en España de haber superado los ocho millones de copias vendidas en el mundo. Amaia Montero, sí. Es el fruto de 20 años de carrera musical, cuatro discos con La Oreja de Van Gogh y otros cuatro, en solitario. Atrás deja parte de su «inocencia» y «pensar que todo el mundo es bueno»: mantiene intactas «la ilusión, la pasión y la vocación» por su trabajo.