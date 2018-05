Duncan Dhu reedita su primer disco remasterizado con 19 canciones extra Diego Vasallo, Juanra Viles y Mikel Erentxun, en una imagen promocional de 1984. La primera versión en formato CD de 'Por tierras escocesas', publicado originalmente en 1985, saldrá a la venta el próximo 8 de junio A. MOYANO SAN SEBASTIÁN. Martes, 8 mayo 2018, 07:21

Treinta y tres años después de su publicación, el disco con el que Duncan Dhu debutó -y triunfó- se reedita el próximo 8 de junio, con 19 canciones extra y un amplio libreto que recoge los orígenes y primeros pasos del grupo donostiarra. En rigor, 'Por tierras escocesas' fue un miniLp, que incluía seis temas entre los que figuraban 'Fin de amor', 'Lágrimas en la arena' o 'Casablanca'. Ahora, el grupo donostiarra reedita aquella 'opera prima', que precedió al éxito definitivo de 'Canciones' y sus 'Cien gaviotas', con un importante conjunto de canciones extra y por vez primera, en formato CD.

Formado un año antes tras la fusión de Los Dalton -Diego Vasallo y Juanra Viles- y Aristogatos -Mikel Erentxun-, Duncan Dhu irrumpe en la escena musical donostiarra tras el declive del 'Donosti Sound' y en plena eclosión del rock radical vasco. Con la maqueta grabada en el programa de radio Nuevas Factorías bajo el brazo, los 'Duncan' viajan a Madrid y firman en 1985 su primer contrato discográfico con Gasa. Debutan este mismo año con este 'Por tierras escocesas' rebosante de sus influencias en aquellos tiempos: el rockabilly acústico, el influjo británico y la literatura de Robert Louis Stevenson, de uno de cuyos personajes tomaron prestado el nombre del grupo. De aquella maqueta grabada el 12 de septiembre de 1984 en Radio Cadena proceden los temas 'Highlanders', 'La playa', '1954', 'Fin de amor', y las versiones 'Just Because' y 'That's All Right Mama'.

Además de 'Mi amor', 'Bésame mucho' y 'Sir D' Hâlancourt', la reedición incluye otras versiones de 'Mi amor', 'Casablanca', 'Tarde de fiesta', 'Por tierras escocesas' y 'Bésame mucho', procedentes de la maqueta grabada el 6 de octubre de 1984, así como 'Extraños', 'Lágrimas en la arena', 'Estrella local', 'Fantasmas en Selkirk' y 'Dublín, años 20', de la del 12 de enero del año siguiente. El libreto de 48 páginas incluye fotos inéditas y textos de los tres miembros del grupo escritos especialmente para la ocasión. También Alfonso Pérez, de la discográfica Gasa, y los periodistas Ricardo Aldarondo -de cuyo archivo proceden parte de los fondos ahora recuperados-, Gregorio Gálvez, Juan Puchades, Javier Escorzo y Santiago Alcanda realizan sus aportaciones.

El que fuera baterista, Juanra Viles, mostraba ayer su satisfacción por la reedición de este miniLp que «se concibió para que fuera un LP, aunque luego se despiezó con la publicación de 'Mi amor' y 'Bésame mucho' en el álbum recopilatorio de Dro 'La única alternativa'. Ahora, se recuperan los nueve temas que iban a formar el disco».

Viles recuerda que la grabación de 'Por tierras escocesas' se llevó a cabo en Madrid en febrero de 1985 y que las ventas pulverizaron todas las expectativas. «Primero, el disco por sí solo y después, cuando publicamos 'Canciones', se volvió a vender mucho porque la gente quería recuperarlo». El resultado final se situó por encima de las 40.000 copias, nada mal para un miniLp de debut, aunque lejos de las 175.000 copias que despacharon con su primer Lp.