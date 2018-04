Donostia se pone creativa Más de 1.800 profesionales de la publicidad se reúnen en el Kursaal durante tres días ALBERTO MOYANO Martes, 10 abril 2018, 13:13

Más de 1.800 profesionales del sector publicitario se reúnen entre el jueves y el sábado en el Kursaal donostiarra, en la tercera edición del encuentro del Club de Creativos. Bajo el lema de 'Bonita simbiósis', el c de c 2018 abordará los retos del futuro de esta profesión, a medio camino entre la industria cultural y la actividad comercial. Charlas, talleres, exposiciones y mesas redondas conforman la abigarrada programación de este evento que tanto instituciones como organizadores apuestan por repetir en los próximos años, según han coincidido en señalar este martes en rueda de prensa.

El 'c de c 2018' contará con conferenciantes como Fernando Machado, vicepresidente global de marketing de Burger King; Kazuhiro Shimura, director creativo de la agencia japonesa Dentsu; Kevin Brady, group creative director de la agencia estadounidense Droga 5, o Carl Jonhson, fundador, socio y ceo global de la agencia neoyorkina Anomaly.

Asimismo, el creativo Toni Segarra entrevistará al filósofo y escritor Antonio Escohotado y a responsables de la comunicación y el marketing, como Carlos Barrabés (presidente de Grupo Barrabés y fundador de Barrabes.com) y Marta Fontcuberta (ex senior director global content en Coca Cola Company).

También se celebrarán dos coloquios, uno en torno al tema de la conciliación en las empresas del sector, que el 'c de c' realiza en colaboración con el colectivo Más Mujeres Creativas y que contará con la presencia de Mónica Moro, directora general creativa de McCann; Chacho Puebla, director creativo ejecutivo de Lola Mullenlowe; Laura Sampedro, directora creativa de Wieden+Kennedy y Guille Viglione, presidente y director creativo ejecutivo de Dimensión; y otro sobre las conclusiones de tres mesas redondas celebradas meses atrás entre creativos en Madrid, París y Londres.

Por otro lado, el espacio D&AD talks, contará como ponente con la fundadora de Shesays y Mr. President, Laura Jordan Bambach. También habrá mesas de trabajo sobre la relación entre creativos y anunciantes y cómo acercar la comunicación y la creatividad a los ceos de las compañías.

Asimismo, se celebrarán una serie de talleres sobre distintas temáticas como liderazgo en los equipos, futuro e innovación, tecnología aplicada a la creatividad y la nueva relación que las agencias deben establecer con sus clientes, este último a cargo de Fernando Machado (Burger King).

La jornada del jueves 12 terminará con la premier de Happy Films, la película realizada por el diseñador Stefan Sagmeister, que acudirá a San Sebastián a este preestreno que tendrá lugar en el teatro Principal.Además, el 'c de c 2018' contará con una edición más del taller gastronómico que imparte el chef Andoni Luis Aduriz, el viernes 13 de abril.

El 'c de c 2018' se cerrará el sábado 14 de abril con la celebración en el Kursaal de la Gala de entrega de los Premios Nacionales de Creatividad Publicitaria a los mejores anuncios del año que serán galardonados, con oro, plata y bronce, en dos categorías (ideas y ejecución).

Además, todos los trabajos premiados pasarán a formar parte del Anuario de Creatividad Publicitaria, que, como todos los años, editará el c de c el próximo otoño.

En la gala también se hará entrega del 'c de c de Honor 2018', que este año ha recaído en manos de Leopoldo Pomés y Karin Leiz, fundadores del Studio Pomés a comienzos de los 60 en Barcelona. En esta entrega de premios también se dará a conocer al ganador de la primera edición del Premio Juan Mariano Mancebo al Talento Joven, dirigido a reconocer a aquellos jóvenes que destaquen por su talento, no solo del área creativa, sino de cualquier ámbito de la comunicación publicitaria.