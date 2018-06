Lola Herrera, Concha Velasco y tributos a Michael Jackson y Queen para el verano donostiarra Antonio Resines y Concha Velasco en la obra de teatro 'El funeral'. Donostia Kultura presenta su programa de artes escénicas para los próximos meses R.K. Martes, 12 junio 2018, 17:25

Lola Herrera, Rafael Álvarez 'El Brujo', Concha Velasco y Antonio Resines serán algunos de los principales cabezas de cartel de la programación de artes escénicas durante el verano donostiarra.

El público, que ya puede adquirir las entradas, tendrá la oportunidad de elegir entre espectáculos muy diferentes que suman más de un centenar de funciones entre los teatros Principal y Victoria Eugenia.

La temporada despega el próximo 1 de julio en el Victoria Eugenia con un concierto de la cantante donostiarra María Berasarte, que presenta junto al pianista cubano Pepe Rivero 'Delirio', donde se cruzan dos mundos a los que une la música clásica, la pasión por el jazz y el amor a las raíces.

De la clausura de la temporada veraniega se encargará la Asociación Lírica Sasibill, que ofrecerá entre el 12 y el 16 de septiembre sendas versiones de las zarzuelas 'El caserío', de Jesús Guridi, y 'Los gavilanes', de Jacinto Guerrero.

A los programas del Jazzaldia y de la Quincena Musical se sumarán 30 espectáculos de distintas disciplinas; 22 obras de teatro con predominio de la comedia, 3 de música, dos de ellos, zarzuela. De todos ellos, 4 son estrenos, 3 de teatro y uno de danza.

El capítulo musical, más allá de la programación de la Quincena y del Jazzaldia, incluye dos conciertos de grupos tributo a Queen y Michael Jackson. Entre el 12 al 15 de julio se representará el espectáculo 'I Want You Back', con las piezas más conocidas del repertorio de Michael Jackson, mientras que del 14 al 19 de agosto Barabu-Extresound & Yllana presentará 'We Love Queen', un «show» con la música de la mítica banda británica.

El apartado teatral lo abrirá 'El Brujo', que del 5 al 8 de julio llevará al Victoria Eugenia '¡Cómico!', un resumen de sus últimos diez años de trabajo. 'Pagagnini', el espectáculo con el que la compañía Yllana y Ara Malikian repasan lo momentos cumbre de la música clásica, es otro de los atractivos de la programación, aunque esta vez sin el virtuoso violinista libanés frente al público.

Dos de las actrices más veteranas e importantes el teatro también pasarán por el Victoria Eugenia: Lola Herrera del 2 al 5 de agosto con 'Cinco horas con Mario', con la que se despide del personaje de Miguel Delibes 40 años después de encarnarlo por primera vez, y Concha Velasco, que protagonizará del 22 al 26 de agosto junto a Antonio Resines 'El funeral'. Paz Padilla estará en ese mismo espacio con la comedia 'Desatadas' del 10 al 12 de agosto, al igual que Kiti Mánver, Melani Olivares, Gorka Otxoa e Inés Sánchez con 'Juntos' del 30 de agosto al 2 de septiembre.

Lola Herrera estará del 2 al 5 de agosto con 'Cinco horas con Mario'

'Las bicicletas son para el verano', de Fernando Fernán Gómez, estará en la cartelera del 5 al 9 de septiembre, mientras que la danza llegará antes, los días 31 de julio y 1 de agosto, con 'Noe', del Malandain Ballet Biarritz.

Eduardo Aldán con 'Espinete no existe' y María Luisa Merlo y Jesús Cisneros, que protagonizan 'Conversaciones con mamá' son propuestas del Principal, donde el teatro en euskera lo presentará la compañía Borobil con 'Jokoz kanpo', y Ane Gabarain y Mikel Laskurain con el estreno de la comedia «Zoaz pake santuan»

A su vez, la compañía Vaivén estrenará en el teatro Principal 'Erlauntza'/'El emjambre', que se representará del 18 al 22 de julio en euskera y del 7 al 9 de septiembre en castellano.