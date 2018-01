Donostia se consolida como escenario del mayor encuentro del sector de la publicidad Imagen de uno de los stands del Kursaal en una de las anteriores ediciones de la reunión del Club de Creativos. / ARIZMENDI El Club de Creativos reunirá nuevamente a cerca de 2.000 profesionales en el Kursaal del 12 al 14 de abril. Guille Viglione asume el papel de director del evento. «Queremos que San Sebastián sea la cita del sector, pero también un lugar abierto a los ciudadanos», asegura MITXEL EZQUIAGA SAN SEBASTIÁN Martes, 30 enero 2018, 07:25

. Los responsables del Club de Creativos son tan 'cool' que evitan compararse con los otros grandes eventos de la publicidad que se celebran en España, como El Sol, el festival publicitario que se celebró 25 años en San Sebastián hasta su traslado a Bilbao. Pero en el sector se considera ya que la cita del Club de Creativos (c de c) en Donostia es «el mayor evento de la publicidad». Lo sostiene Lluis Bassat, uno de los históricos de la profesión, y lo avalan los datos: el año pasado 1.800 profesionales acudieron al encuentro del Kursaal.

Los creativos vuelven a Donostia por tercer año consecutivo y con ganas de quedarse. «El compromiso establecido era por tres años, y aunque aún no hay nada firmado de cara al futuro, las instituciones guipuzcoanas quieren que nos quedemos y los publicitarios queremos seguir en San Sebastián», dice Guille Viglione. Él fue quien trajo a San Sebastián esta 'cumbre', haciendo suya la orden de los asociados, cuando fue nombrado presidente del Club.

Según los estatutos de la entidad, el mandato del presidente es solo por dos años. A Viglione le ha sustituido Uschi Henkes, pero el publicitario guipuzcoano, presidente de la agencia Dimensión, se ocupa ahora de la dirección específica del certamen. Y asegura que la edición que llega no solo viene «potente» de cara al sector: también insiste en la idea de abrir el evento a los ciudadanos con exposiciones y proyecciones.

Lugar donde «ocurren cosas»

La reunión será del 12 al 14 de abril en el Kursaal, dirigida a anunciantes, responsables de Comunicación y los diferentes profesionales del sector, desde directores creativos a gestores de contenido, y desde fotógrafos a profesionales de medios. «La idea de festival a la vieja usanza no tiene sentido porque los spots los podemos ver en casa: lo que queremos es juntarnos en un lugar donde ocurran cosas, donde puedan establecerse relaciones, donde nos reunamos para hablar», explica Viglione. «La propuesta de este año quiere profundizar y conocer algunos de los porqués del trabajo que hacemos», añade. Por eso el lema elegido es #bonitasimbiosis.

«En nuestro sector hemos pasado décadas centrados en destacar qué hacemos y cómo lo hacemos», explica Guille Viglione. «Sin embargo, en tiempos confusos y de cambio, lo importante es saber por qué lo hacemos. Esa necesidad de tener claro el 'porqué' es esencial tanto para las marcas como para los profesionales que colaboramos en su construcción. Un porqué solido es una brújula que nos ayudará a acometer los nuevos retos de una profesión que se reinventa».

La presidenta del c de c, Uschi Henkes, publicitaria alemana afincada desde hace años en Madrid, considera que «jamás los seres humanos nos hemos enterado de tantas cosas. Estamos todo el día absorbiendo información delante de alguna pantalla. El resultado es que los millones de estímulos ya no entran en el córtex de nuestras cabezas, y seguimos con dudas y sin soluciones reales para nuestros problemas reales. Pensar lo que significa pensar, reflexionar, dialogar, buscar vínculos...; esa es nuestra propuesta para San Sebastián, porque creemos en que la simbiosis de grupos diferentes y hasta divergentes, es donde puede estar la solución a algunos de nuestros problemas».

El c de c 2018 se compone de tres jornadas y vuelve con más de 50 actividades entre conferencias, talleres, debates y exposiciones, que finalizan con la entrega de los Premios Nacionales de la Creatividad Española. Más de 1.800 profesionales acudieron a esta cita el pasado año, triplicando la asistencia respecto a 2015. Este año, se espera rebasar la cifra de 2017.

Estreno de 'Happy Films'

El programa cuenta con conferenciantes como Fernando Machado, vicepresidente global de marketing de Burger King; Kazuhiro Shimura, director creativo de Dentsu; Kevin Brady, 'group creative director' de Droga 5, o Carl Jonhson, fundador, socio y CEO global de Anomaly. Además, el viernes 13 el día terminará con la premiere de 'Happy Films', película del diseñador Stefan Sagmeister, que estará en San Sebastián para presentar su filme. Éste se proyectará también a los ciudadanos.

Entre las distintas actividades está la celebración de dos coloquios, uno en torno al tema de la conciliación en las empresas del sector, que el c de c realiza en colaboración con Mas Mujeres Creativas y que contará con la presencia de Mónica Moro, directora general creativa de McCann; Chacho Puebla, director creativo ejecutivo de Lola Mullenlowe; y Laura Sampedro, directora creativa de Wieden+Kennedy.

Los congresistas disfrutarán también de otras actividades, como el taller gastronómico que imparte Andoni Luis Aduriz. Para la ciudad habrá una exposición, en Tabakalera, que llevará el título de «imaginando el futuro» y planteará cuestiones como la igualdad, el envejecimiento o la conciliación. Se repetirá, asimismo, un maratón de cine publicitario abierto al público en el teatro Principal.

La reunión en Donostia del Club de Creativos está, como en ediciones anteriores, co-organizado con Facebook, y cuenta con la colaboración de San Sebastián Turismo & Convention Bureau, el Ayuntamiento de San Sebastián y la Diputación Foral de Gipuzkoa. Las instituciones locales se vuelcan con la atracción y repercusión de un evento que parece tener garantizada la continuidad en el futuro, consolidado como la gran cita del sector.