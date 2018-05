Donostia 2016 aprobará hoy el reparto de un millón de euros para 35 proyectos del 'legado' El parque de Cristina Enea durante una de las jornadas del Festival Glad is the day. / DV La Fundación de la Capitalidad se extinguirá definitivamente antes del próximo verano. Entre los programas figuran el festival Glad is the day, Komisario berriak, Adiorik Gabe, Hitzargiak, Chéjov vs. Shakespeare y Tirabirak ALBERTO MOYANO SAN SEBASTIÁN. Miércoles, 2 mayo 2018, 08:18

La Fundación Donostia 2016 aprobará hoy el reparto de algo más de un millón de euros entre 35 proyectos que forman parte del 'legado' de la Capitalidad y que ya desde el año pasado gestionan distintas entidades de las cuatro instituciones que conforman el patronato. En concreto, será la Junta de Gobierno del Ayuntamiento donostiarra, en su calidad de administrador de la Fundación, la que aprobará hoy las aportaciones y subvenciones acordadas el 21 de junio del pasado año. La extinción formal del órgano rector de la Capitalidad Cultural donostiarra -formado por el Ayuntamiento, la Diputación Foral de Gipuzkoa y el Gobierno Vasco- está prevista para el próximo mes de junio.

El Festival Glad is the day, el programa de San Telmo Diálogos Europeos, Chéjov vs. Shakespeare del Instituto Etxepare, Corners of Europe e Ikusmira Berriak de Tabakalera, el proyecto sobre víctimas Adiorik Gabe o la instalación de Maider López 'Iturriak' son algunas de las 35 actividades que sobreviven a la Capitalidad y se convierten en parte de su 'legado', con un presupuesto de 1.011.000 euros a distribuir en distintas partidas. Esta liquidación de ayudas y subvenciones correspondiente a 2017 se formalizará hoy y permitirá, en su caso, a las instituciones recuperar las partidas adelantadas a cargo de sus propios presupuestos. Según indicó el concejal donostiarra de Cultura, Jon Insausti, no será hasta la próxima reunión de la Fundación Donostia 2016 cuando se conocerá con precisión la cantidad remanente tras esta penúltima distribución de ayudas de hoy. Esta cifra se repartirá este mismo año.

Insausti recuerda que al término del año de la Capitalidad, la Fundación realizó un examen de los proyectos que valdría la pena mantener en el tiempo y se las adjudicó a los distintos organismos que se han encargado de darles continuidad a unos y a de someterlos a un proceso de reflexión en el caso de otros. Las cuantías de las partidas adjudicadas oscilan entre los 185.000 euros a Diputación para su programa de ayudas Olatuak, hasta los 4.000 euros del proyecto Kimu de Donostia Kultura. Otras partidas son los 40.000 euros de Break a leg! (Donostia Kultura), los 60.000 euros de Jazzaldia/festivales europeos (Donostia Kultura, los 30.000 del proyecto Labore (Diputación Foral de Gipuzkoa), los 20.000 de Eresoinka (Instituto Etxepare), los 50.000 euros del proyecto Hitzargiak (Departamento de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco) o los 80.000 de Adiorik Gabe (Ayuntamiento de Donostia), uno de los hitos de Donostia 2016, cuya formulación también se encuentra sujeta a reflexión «para no repetir lo mismo». Respecto al proyecto 'Iturriak', consistente en una instalación de Maider López con distintas fuentes de la ciudad y que durante el año de la Capitalidad se pudo ver en los jardines de Ondarreta, el Ayuntamiento estudia actualmente un nuevo emplazamiento. Entre las posibilidades que se barajan están el entorno universitario del campus de Ibaeta.

Los 35 proyectos Contigo creamos Donostia 6.000 euros a San Telmo. Centro coreográfico transfronterizo 20.000 euros a Donostia Kultura. Break a leg! 40.000 euros a Donostia Kultura. Joan Etorriak 30.000 euros a Donostia Kultura. Kimu 4.000 euros a Donostia Kultura. Glad is the day 10.000 euros a Donostia Kultura. Jazzaldia/festivales europeos 60.000 euros a Donostia Kultura. Diálogos europeos 30.000 euros al Museo San Telmo. Erronkak 15.000 euros a la Diputación Foral de Gipuzkoa. Komikilabea 40.000 euros a la Diputación Foral de Gipuzkoa. Olatuak 185.000 euros a la Diputación Foral de Gipuzkoa. Ondarebideak 21.000 euros a la Diputación Foral de Gipuzkoa. Labore 30.000 euros a la Diputación Foral de Gipuzkoa. Mugalariak 6.000 euros a la Diputación Foral de Gipuzkoa. Europa bat-batean 25.000 euros a la Fundación Mintzola. Herri zahar/Andre berri 10.000 euros a Emakunde. Chéjov vs Shakespeare. 18.000 euros al Instituto Etxepare. Eresoinka 20.000 euros al Instituto Etxepare. Izultzaile berriak 24.000 euros al Instituto Etxepare. Joan Etorriak 3.000 euros al Instituto Etxepare. Diálogos de cine 6.000 euros a Filmoteca Vasca. Tirabirak 20.000 euros al Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos. Komisario berriak 50.000 euros al Centro Azkuna. Nuevos compositores 5.000 euros a Musikene. 50. 000 euros al Departamento de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco. Corners of Europe 30.000 euros a Tabakalera. Ikusmira berriak 20.000 euros a Tabakalera. Seminario Internacioanl de Cine 15.000 euros a Tabakalera. 80.000 euros al Ayuntamiento de Donostia. 30.000 euros al Ayuntamiento de Donostia. 24.000 euros al Basque Culinary Center. EIECINE 30.000 euros al Festival Internacional de Cine de San Sebastián.

Insausti recalca que las cantidades adjudicadas son «orientativas. Luego, cada institución responsable del proyecto lo ejecuta o le da una vuelta para ver en qué se puede mejorar». El responsable municipal de Cultura considera que el 'legado' de la Capitalidad cumple una función a la hora de «visibilizar» lo que fue Donostia 2016, que a su vez sirvió para mejorar el funcionamiento tanto externo como interno del Ayuntamiento. En este punto, cita la agilización de trámites para la realización de eventos, como ejemplo. «Además, programas como el Olatu Talka ayudan a visibilizar una vez al año toda la actividad que se genera en torno a las casas de cultura de la ciudad».

Por otra parte, la Capitalidad, aunque no sólo, ha evidenciado «la necesidad por parte del Ayuntamiento de contar con un departamento de relaciones internacionales, algo con lo que Gobierno Vasco y Diputación ya cuentan, pero de lo que hasta ahora carecemos nosotros», indica Insausti, quien señala que la creación de este órgano sería ya un proyecto con vistas a la próxima legislatura.

Se trata de iniciativas que fueron recuperadas de la programación de la Capitalidad Cultural

Respecto al festival Olatu Talka, Insausti señala que tras la celebración el próximo año de su décima edición, «quizás sea el momento de reflexionar sobre su futuro». Un futuro que puede pasar por dar continuidad al festival de las culturas ciudadanas, por suprimirlo una vez cumplida su función o por conservar las actividades que mejor acogida han tenido y más coherencia presentan en el conjunto de la programación cultural donostiarra.

La edición de este año se celebrará entre los próximos días 25 y 27 de este mes, con un presupuesto de 200.000 euros. Esta cantidad no aparece consignada en el reparto de ayudas que se aprobará hoy ya que, al igual que otros programas, el Rompeolas está ya incorporado a su correspondiente entidad, en este caso, Donostia Kultura. De hecho, hay alrededor de 500.000 euros asignados ya a programas de 'legado' fuera del presupuesto de la Fundación y procedentes de partidas de los propios organismos que han asumido estos proyecto.