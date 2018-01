'Dock of the Bay' abre una semana de cine y música Imagen de The Beatles, uno de los grupos protagonistas del documental inaugural de Palmer. / DV Los documentales de Tony Palmer inauguran hoy el festival en el Principal. El cineasta británico recibirá el homenaje del certamen R. KORTA SAN SEBASTIÁN. Sábado, 6 enero 2018, 08:36

La fiesta del cine y la música comienza hoy. 'Dock of the Bay', el Festival de Cine Documental Musical de Donostia, inaugura esta tarde una semana de actividades en torno al cine y la música. Y la jornada inaugural de hoy tendrá un claro protagonista: el director y documentalista británico Tony Palmer, «figura clave en el panorama musical de la segunda mitad del siglo XX y hábil retratista de músicos de la talla de Mick Jagger, John Lennon o Frank Zappa», según remarca la organización del festival.

El cineasta inglés, con más de cuarenta premios en festivales internacionales y director, a su vez, de ópera y teatro, recibirá el homenaje del festival y presentará a lo largo del fin de semana cuatro de sus documentales más destacados de la década de los 70 en la sección Paint it Black: 'All you need is love. All Along the Watchtower', 'Callas', 'The Wigan Casino' y 'Ginger Baker in Africa'.

Hoy sábado Teatro Principal, 19 30. 'All you need is love. All along the Watchtower', de Tony Palmer (60 minutos), con presencia del cineasta. Entrada, 7 euros. Principal, 22 00. 'Faithfull', de Sandrine Bonnaire (62 minutos). 7 euros. Fiesta inaugural Club Le Lukowski, a partir de las 00.00. Mañana domingo Teatro Principal, 18 00. 'Callas', de Tony Palmer. 91 minutos. Principal, 20 45. 'The Wigan Casino', de Tony Palmer. 28 minutos. Principal, 21 15. 'Ginger Baker in Africa'. De Tony Palmer. 53 minutos. Otras actividades Exposición Desde el lunes, en la Kutxa Kultur Plaza de Tabakalera, muestra 'Narrativas fragmentadas, memorias virtuales'. Publicación. Presentación del libro 'Johnny Hallyday A toda tralla', del escritor y periodista Felipe Cabrerizo, el viernes a las 19.30 en la Kutxa Kultur Plaza de Tabakalera.

'All you need is love', la serie de documentales televisivos que recoge la historia de la música popular anglosajona en todos sus géneros y formas, será la encargada de inaugurar esta tarde el festival en el teatro Principal. El mismo espacio acogerá mañana domingo los otros tres documentales de Palmer con la Divina Maria Callas, el «northern soul» inglés y el baterista Ginger Baker como protagonistas.

Además de la retrospectiva, hoy por la noche se proyectará 'Faithfull', documental dirigido por la actriz y directora Sandrine Bonnaire en torno a la vida de la cantante y actriz británica.

A partir del lunes y hasta el viernes los cines Trueba proyectarán doce documentales de múltiples procedencias y variados géneros musicales, desde el flamenco, pasando por la música electrónica, soul, punk o rock. El festival echará el cierre el próximo sábado, 13 de enero, y para ello volverá al Principal con tres de sus más esperadas proyecciones: 'Chasing Trane', en torno a la leyenda del saxofón Charlie Parker; 'Eric Clapton Life in 12 Bars', estreno en España que repasa la trayectoria del músico estadounidense; y 'American Valhalla', documental que une a Iggy Pop y Josh Homme.

Exposición y seminario

Más allá de los documentales, esta undécima edición del festival viene cargada de actividades paralelas en torno al cine y la música.

Una exposición fotográfica, organizada en colaboración con Kutxa Kultur, titulada 'Narrativas Fragmentadas, Memorias Virtuales', estará en Tabakalera. Habrá también un seminario de análisis fílmico titulado 'La música como constructora de imágenes', el jueves por la tarde, en la nueva Escuela de Cine Elías Querejeta.

En el Festival se presentará el viernes la publicación 'Johnny Hallyday. A toda Tralla', del escritor Felipe Cabrerizo, y también habrá espacio para la relajación con las fiestas de inauguración y clausura del festival, de la mano de DJ Psycho Beat!, DJ Whitetower y Guille Milkyway, el concierto de Kokoshca y la sesión del pinchadiscos del programa 'Cachitos de Hierro y Cromo'.