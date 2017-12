Disney se hace con todo el negocio de entretenimiento de la 21st Century Fox El consejero delegado de Disney, Robert Ige, y el presidente de Fox, Rupert Murdoch. / Efe El grupo de Rupert Murdoch recibirá 44.255 millones por la operación, que incluye toda la producción de cine y de televisión J. LUIS ALVAREZ Madrid Jueves, 14 diciembre 2017, 23:56

The Walt Disney Company comprará por 44.255 millones de euros gran parte del negocio de entretenimiento de 21st Century Fox, el grupo mediático fundado por Rupert Murdoch. En esta venta, que tendrá importantes repercusiones en el mundo audiovisual estadounidense, está incluido todo el negocio de la producción de cine y series de televisión, así como el negocio de 'streaming', pero quedan excluidos los canales de televisión de la Fox y las cadenas de noticias.

Según los términos financieros del acuerdo entre ambos grupos, los accionistas de 21st Century Fox controlarían 25% del nuevo Disney, que asumirá los 11.576 millones de euros de la deuda de Fox. De esta manera, Disney, que posee las cadenas de televisión ABC y ESPN y los grandes estudios de cine en Hollywood, controlará los canales FX y National Geographic, se reforzará con los canales indios Star y se hará con el 39% que Fox tiene del operador de televisión por satélite europeo Sky, presente en Reino Unido, Irlanda, Alemania, Austria e Italia.

Estos activos entran en la estrategia de Bob Iger, consejero delegado de Disney, de transformar el grupo en un gigante mediático y del entretenimiento para competir con Netflix, Amazon, Facebook e incluso Apple, cuyas ambiciones han cambiado profundamente el sector. La operación «refuerza The Walt Disney Company en los contenidos y el entretenimiento», subrayó el grupo, que prevé próximamente lanzar su propio servicio de 'streaming' con el fin de establecer relaciones directas con los consumidores, informa AFP. «Proyectamos ofrecer contenidos de la más alta calidad para los consumidores a escala mundial», insiste Iger, cuyo mandato ha sido prolongado hasta 2021 a pesar de los rumores que anunciaban el desembarco de James Murdoch, hijo de Rupert, en el equipo dirigente para asumir la sucesión del gran patrón del grupo.

Y es que el peso de ambas compañías tienen en el mercado se refleja en películas supertaquilleras, recientemente estrenadas. Entre ellas están las producidas por Fox como 'Asesinato en el Orient Express', 'Kingsman: el círculo dorado', 'El planeta de los simios', 'Logan', 'Figuras ocultas'; y la realizadas por Diney, como 'Piratas del Caribe', 'La bella y la bestia', 'Cars 3' y 'Star Wars. Los últimos Jedi', que ahora además recupera todo los derechos del universo Marvel.

El resto de Murdoch

Esta operación marca un importante giro en el imperio construido por Rupert Murdoch. El magnate, que cedió gran parte de la conducción de su imperio a sus dos hijos, James y Lachlan, sólo conservará la cadena Fox, la mayor televisión gratuita de Estados Unidos, cercana a las tesis del presidente Donald Trump, las emisoras locales, y las cadenas deportivas como Fox Sports. Estos activos serán agrupados en una nueva sociedad independiente, que cotizará en la bolsa.

Murdoch también mantendrá el control de sus diarios ('The Wall Street Journal' y 'The New York Post', en Estados Unidos, 'The Sun', 'The Times' y 'The Sunday Times', entre otros, en Reino Unido), que forman parte de la sociedad independiente News Corp.

En todo caso, todo está a la espera de obtener el visto bueno de las autoridades reguladoras de la competencia de Estados Unidos, una deicsión que se prevé ardua puesto que la mayor parte de los medios estadounidenses estarán en manos de un puñado de grandes grupos: Comcast (NBCUniversal), Disney-Fox, Viacom, Sony Pictures, y Lions Gate.

«Prevemos un análisis minucioso de parte de los reguladores en todo el mundo, pero esperamos que privilegiarán las ventajas para los consumidores» que tendrá esta operación, añadió Bob Iger.