«Después de sesenta años haciendo teatro, cada función es una fiesta para mí» Los actores de la comedia 'Las cosas de papá y mamá'. María Luis Merlo actúa desde hoy hasta el domingo en el Principal al frente de la comedia de Alfonso Paso, 'Las cosas de papá y mamá' ROBERTO HERRERO SAN SEBASTIÁN. Jueves, 31 agosto 2017, 07:00

Leandro y Elena han cumplido hace ya tiempo los sesenta, son hipocondríacos y se sienten muy mayores y solos. Al menos hasta que se conocen en la consulta del médico y las cosas cambian para ellos y también para sus hijos, que no están precisamente contentos con la nueva vida de sus padres. María Luisa Merlo dice de su personaje y del que interpreta Juan Meseguer que «se sienten más mayores de lo que son, creen que están muy enfermos, pero en realidad están aburridos de vivir y completamente solos porque los hijos de cada uno tienen su vida».

«Cuando se conocen empiezan a contarse sus males y a recomendarse medicinas, pero pronto comienzan a sentir otra cosa, una atracción especial, espiritual, romántica y también sexual, entonces les deja de doler todo», cuenta divertida Merlo, quien no para de elogiar el texto de Alfonso Paso, «que viene a decirnos de una forma muy divertida que no hay tiempo ni edad para el amor».

Estrenada en 1960, la obra llegó también al cine con el título de 'El abuelo tiene un plan', con Paco Martínez Soria, «pero no tenía demasiado que ver con el texto teatral», comenta María Luisa, que confiesa que ya cuando la vio a los 19 años se dijo que «algún día la haría y mira por dónde lo he conseguido».

Donostia, ciudad especial

Marta Valverde, Naim Thomas y Alberto Delgado completan el reparto de esta producción de Txalo y Pentación en la que el humor también es compatible con temas como la soledad de las personas mayores. «Es tremendo, lo veo por la calle, hay gente muy sola. Algunos espectadores me cuentan que tienen ese mismo problema».

Las representaciones Lugar Teatro Principal. Fechas Desde hoy hasta el domingo 3 de septiembre. Horario 20.00 horas. Precios 20 y 25 euros.

Dentro de una semana cumple 76 años y le da pena que «no coincida con las funciones en San Sebastián porque es una ciudad que para mí está llena de buenos recuerdos y de amigos, acabo de estar unos días de vacaciones con mi hijo Luis, que me llevó con él mientras representaba su obra». Para los problemas de salud de Luis Merlo, debidos al exceso de trabajo, el remedio es «que se lo tome con más calma, pero sé que no soy buena consejera porque mis hijos me han visto muchas veces llegar muy tarde del teatro a casa y luego levantarme a las cinco para ir a hacer cine o televisión».

Ahora «el teatro y la familia» es lo que «me mantiene viva». Y dice sorprenderse aún «de que tras más de sesenta años haciendo teatro me siga encantando tanto. Ya no me pongo ni nerviosa, pero me emociono. En estos momentos de la vida cada función es una fiesta para mí».