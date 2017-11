David R. L.: «Quería contar una historia de amor abstracta» David R. L., ayer por la tarde en Irun. / F. DE LA HERA El creador irundarra presenta hoy en la librería Lagun de Donostia (19.00 horas) 'Tu rostro por partes', su debut literario JUAN G. ANDRÉS SAN SEBASTIÁN. Miércoles, 22 noviembre 2017, 07:33

Aficionado al relato breve y admirador de Borges y Cortázar, el director de 'La noche del ratón' (2013) acaba de publicar 'Tu rostro por partes' (Ediciones Carena), una novela corta en la que un joven se enamora de su vecina justo después de perder la vista.

- «Soy tan despistado que el día que me quedé ciego no me di cuenta», comienza la novela.

- Esa frase la escribí hace seis años, que es el tiempo que he necesitado para terminar una novela que he abandonado y recuperado intermitentemente. Me suele gustar leer las primeras frases de los libros y me parecía que ésta tenía gancho.

- ¿La novela parte de esa frase?

- Sí, sí. No hay un trabajo de estructura previo ni trabajo de planificación. La idea era dejarme llevar, dejar fluir la historia y ver hacia dónde me llevaban los personajes.

- ¿Y de dónde surge esa historia de amor casi platónico?

- No sé si en realidad quería escribir una historia de amor, pero sí algo más amable que otras cosas que he hecho, sobre todo para cine. 'La noche del ratón' era una película negra y oscura y quería algo más blanco. Para ello, utilicé a un personaje que se queda ciego de repente y descubre nuevos aspectos de la vida a través de sentidos que había tenido aletargados.

- 'Tu rostro por partes' mezcla romance, tragedia y también comedia...

- De eso era consciente desde el inicio porque mi intención original no era publicar la novela, sino utilizarla como ejercicio lúdico. De ahí su tono intrascendente. Comienza con alguien que pierde la vista, lo cual podría devenir en algo traumático, pero el relato se salta las cuestiones médicas para centrarse en situaciones surreales. Tiene un punto de cinismo aunque sin pisar el acelerador.

- ¿Por qué eligió París como escenario?

- Porque jamás he estado allí. Cuando te sientas a escribir sueles apoyarte en vivencias o emociones personales, pero yo quería hacer lo contrario: alejarme de mí todo lo que fuera posible. Otra escena transcurre en la playa de Hendaia cuando a mí nunca me ha gustado la playa y si he ido a alguna, ha sido a la de Hondarribia. He tratado de hacer lo contrario que mis recuerdos o mi vida me habrían llevado a utilizar en una ficción.

- La novela transcurre en varios tiempos y espacios con un trasfondo prebélico que desconcierta...

- Con muy pocas pinceladas, ubico al lector en un determinado contexto histórico para demostrarle de inmediato que está en otro distinto. Quería situar la acción en varios tiempos a la vez para contar una historia de amor abstracta, perdida en el tiempo.

- ¿Adaptaría al cine su novela?

- No la veo adaptable porque es una novela mínima en cuanto a acción y diálogos. Precisamente, jugué a liberarme del lenguaje audiovisual para explorar el diálogo interior.

- ¿Qué proyectos cinematográficos tiene entre manos?

- Acabamos de rodar 'Lady Off'con actores de teatro en Madrid, un proyecto en torno al 'Ricardo III' de Shakespeare, pero es algo tan experimental que hasta que terminemos la posproducción no sabremos si hay película. Los productores de 'Gernika' me han encargado dirigir 'Handicap', un filme de atracos muy ambicioso, y junto a la productora Corte y Confección trato de sacar adelante una comedia romántica con Michelle Jenner. Si sale todo, probablemente no tenga vacaciones en un tiempo.