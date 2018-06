Muere el pintor y fotógrafo donostiarra Darío Villalba, referente de la vanguardia Villalba en la exposición de la sala Kubo-kutxa en 2001. / DV El artista, Premio Nacional de Bellas Artes y pionero en el uso de la imagen fotográfica como materia pictórica, falleció en Madrid a los 79 años R. K. San Sebastián / Madrid Sábado, 16 junio 2018, 21:00

El pintor y fotógrafo donostiarra Darío Villalba, Premio Nacional de Bellas Artes y Medalla al Mérito en las Bellas Artes, además de miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, falleció este sábado en Madrid a los 79 años, informó la Galería Freijo. «Darío Villalba nos ha dejado. Nos queda el recuerdo de su personalidad y el privilegio de haber trabajado con él. Deja al mundo una obra plástica sin parangón. Galería Freijo seguirá trabajando para difundir su legado. Adiós amigo», escribió en Twitter la galería.

Nacido en el barrio donostiarra de El Antiguo en 1939, Darío Villalba fue uno de los artistas plásticos españoles de mayor prestigio en la vanguardia internacional de la segunda mitad del siglo XX, pionero, junto a los alemanes Sigmar Polke y Gerhard Richter, en el uso de la imagen fotográfica como materia pictórica (y viceversa). Su creatividad irrumpió, a contracorriente, en el contexto histórico de la década de los 60, caracterizada por la marcada presencia del Grupo El Paso dentro de España y, en otros países, la fuerza del movimiento pop.

Villalba, siempre a la búsqueda de un universo personal y creativo, libre de modas, presentaba en su obra los personajes «más límites» para luego, «utilizando el lenguaje de la fotografía como bisturí o herramienta», reflejarlos sobre el cuadro en descargas dolorosas o terminales, pero ya mezcladas con dosis mayores de emoción, gracias a la pintura. Muerte, dolor, sexo y agua son los parámetros de su trabajo, por el que recibió el Premio Internacional de Pintura en la Bienal de Sao Paulo de 1973 y el Nacional de Bellas Artes de 1983, entre otras distinciones.

En 1957 expuso por primera vez, en la sala Alfil de Madrid, y desde hace años su obra formaba parte de las mejores colecciones públicas y privadas de Europa y EE UU. Motivado por la poética del lenguaje, algunas de sus joyas son el políptico de tres cuadros de gran formato 'La expulsión del paraíso', 'Atrapado. Efigie. Atrapado invertido' y el friso compuesto por 324 pequeños cuadros 'Calavera y palmas'.

Arriba, Villalba muestra algunas de sus obras en una retrospectiva que le dedicó en 2007 el Museo Reina Sofía. Debajo, junto a una de sus obras en 1997 y sobre estas líneas muestra otro de sus cuadros en la Galería 16 de San Sebastián, en 1995. / Archivo

El artista donostiarra decidió dedicarse a la pintura en 1956, tras estudiar Derecho y Filosofía y Letras en Madrid. En 1984, Dario Villalba se estrenó en la Feria Internacional de Arte Contemporáneo (ARCO) y formó parte de la exposición inaugural de reapertura del nuevo Museo de Arte Moderno de Nueva York (MOMA). Su obra ha podido verse en reiteradas ocasiones, tanto dentro como fuera de España: museo de San Telmo, Arte Abstracto de Cuenca, IVAM de Valencia y Guggenheim de Bilbao, así como Centro de Arte Reina Sofía, Fundación March y Telefónica en Madrid, y en los neoyorquinos Solomon Guggenheim y Metropolitano, entre otros.

Retrospectiva en el Kursaal

Aunque reivindicaba su origen donostiarra, se afincó pronto en Madrid y no se prodigó demasiado en su ciudad natal. Expuso en San Telmo en 1985 y luego en Galería Dieciséis, aunque en 2001 la Sala Kubo-kutxa le dedicó una retrospectiva titulada 'Autosabotaje y poética del lenguaje'. En aquella ocasión hablaba así del uso de la fotografía en su obra: «Empleé a contracorriente esta técnica porque entiendo la fotografía como el soporte de la pintura de todo el universo totalizador, puede ser sexo, amor, el dolor más atroz, el deseo, el agua, los sentidos... infinidad de cosas».

Darío Villalba aseguraba además que «en Euskadi nunca he sentido más que apoyo, como cuando se propusieron recuperarme como artista vasco. He nacido en un callejón de la avenida Zumalakarregi de San Sebastián y es algo de lo que estoy orgullosísimo aunque he vivido mucho a ambos lados del Atlántico. Aquí estoy feliz porque sólo un espacio como éste -en referencia a la sala Kubo-kutxa del Kursaal- ha querido recuperar mi obra».