La Dama de Elche, a salvo de las hormigas Dos personas observan la Dama de Elche. / EFE El Museo Arqueológico garantiza que la escultura está en perfecto estado, pero revisa la estanqueidad de su vitrina MIGUEL LORENCI Madrid Martes, 29 agosto 2017, 19:55

La presencia de una hormiga en el interior de la vitrina que la Dama de Elche ocupa en el Museo Arqueológico Nacional (MAN), «no compromete la integridad» de la valiosa figura íbera. Así se asegura desde el ministerio de Cultura que confirmó, no obstante, haber iniciado «la revisión de la estanqueidad de sus vitrinas» y «reforzado el sistema de control de plagas». Fue tras la difusión de un vídeo el pasado viernes en twitter denunciado la presunta la presencia de una hormiga dentro de la vitrina del icónico y milenario busto.

Al estar esculpida en piedra caliza, un material inorgánico, «la escultura no puede ser afectada por los insectos», aseguran los expertos en conservación del museo, quienes tras realizar una revisión de la pieza constatan que «se encuentra en perfecto estado». La presencia del insecto dio pie, no obstante, a que se reclamara desde Elche el retorno de la legendaria figura a Alicante y se cuestionara su sistema de conservación.

Compromís reclama explicaciones al Ejecutivo mediante una batería de preguntas registradas en el Senado y el senador Carles Mulet ha denunciado que la presencia del insecto evidencia «el fallo de todos los protocolos básicos y mínimos del museo». Asegura que «nunca hubiera pasado de estar la Dama en su lugar de origen» y dice que «si Madrid no sabe custodiar la Dama, se la dé al pueblo valenciano, a quien pertenece». Para el senador, la devolución sería la forma de «evitar estas situaciones ridículas». También el alcalde de Elche, Carlos González, ha pedido explicaciones al MAN y a Cultura.

«El Museo está sujeto a un protocolo de conservación preventiva y lleva a cabo revisiones y limpiezas de manera sistemática en el interior de las vitrinas», declaró el director general de Bellas Artes y Patrimonio Cultural, Luis Lafuente. «No hay de qué preocuparse ni generar alarmas ya que han funcionado todos los protocolos», precisó.

«Los técnicos y personal de sala del museo han actuado con rapidez», según Andrés Carretero, director del MAN. «Tan pronto detectaron la presencia del pequeño animal en la vitrina avisaron al departamento de Conservación para proceder a su eliminación y retirada» explica Carretero. «Posteriormente se ha realizado un tratamiento rápido de desinsectación. Desde entonces no se ha detectado presencia de más insectos en esta u otras instalaciones expositivas del Museo».

La empresa instaladora de las vitrinas llevará a cabo este miércoles una revisión exhaustiva de las mismas «para conocer por dónde pudo acceder el insecto y aplicar las medidas oportunas para que un incidente así no se vuelva a producir». No obstante, algunas fuentes del museo cuestionan la veracidad del vídeo colgado en la red por el usuario 'MisterAllnut' y que ya no es accesible.

Hallada por un agricultor en el yacimiento de La Alcudia en 1897 y malvendida a un arqueólogo francés, la Dama de Elche recibió su nombre en el Museo del Louvre de París, donde se apreció como la joya arqueológica que es. Tras un intercambio entre Franco y el gobierno colaboracionista de Vichy, la efigie regresó a Madrid en 1941 para instalarse primero en el Museo del Prado y después en el Museo Arqueológico Nacional. Considerada una obra maestra del arte ibérico, los expertos la datan en torno al siglo V antes de Cristo, aunque sigue siendo un enigma a quién representa la bella y hierática figura.