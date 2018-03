Una cuestión de igualdad

. Distopías. Historias dentro de una Historia que nunca sucedió. Labor de tejedores de precisión, porque una parte del todo es real y, a partir de ahí, nada lo es. El mundo está gobernado por el Protectorado, cuya doctrina aglutina los valores más reaccionarios y machistas; una oligarquía corporativa que ha conseguido avances tecnológicos de los que hoy solo cabe imaginar. En los Estados Unidos de América ocurre como en el resto del planeta, aunque hay otros. A ellos habrá que viajar si se desea contemplar, mejor de lejos, el destino de las NC, las mujeres No Conformes con ser meras herramientas, meras propiedades de sus maridos o, al final, de cualquier hombre.

Hay distopías risueñas, esta no lo es. De ello se encarga Kelly Sue DeConnick (15 de julio de 1970, Ohio, Estados Unidos), guionista de 'Captain Marvel', 'Osborn' o su laureada 'Bella muerte', con la que consiguió una nominación a los premios Eisner en 2014. En diciembre de ese mismo año, y para Image Comics, De Connick comienza la publicación de 'Bitch Planet' con dibujos del canadiense Valentine De Landro. Antiguo ilustrador de 'Buffy cazavampiros: Oz' (2001), 'G.I. Joe Desclassified', y ya en 2006 para Marvel con 'Spiderman Loves Mary Jane' o 'X Factor'. Otros títulos centrados en los superhéroes pasarán hasta ese 2014, cuando su colaboración con De Connick dé como resultado un giro en su carrera y el mayor apoyo por parte de una crítica a la que dice nunca prestar atención.

Sin embargo, y aunque la autoría de la obra pertenezca a partes iguales a ambos autores, hay muchos ejemplos en el cómic que, sin necesitar un análisis demasiado profundo, permiten concluir que las creaciones de papel no siempre han recibido la misma influencia de sus progenitores para llegar a ser lo que son. 'Bitch Planet' es un ejemplo claro de ello. El trabajo de Valentine De Landro no tiene nada objetable, pero el de la escritora es insustituible.

Feminismo necesario

Y es que no se trata tan solo de la idea; siendo espléndida, podría haber sido desarrollada por muchos especialistas. El problema, lo que hace de 'Bitch Planet' algo diferente es que cada página es una carga de profundidad, un mensaje feminista aderezado con la más poderosa arma que un escritor dotado puede esgrimir: la sátira. Kelly Sue DeConnick no está redactando por encargo, cree profundamente en que hay mucho camino aún por recorrer en defensa de la mujer; cree que la cacareada igualdad no existe y que bajar los brazos es un grave error. Así, en una profesión que, todavía hoy, es masculina en una proporción de cincuenta a uno (y eso que se ha avanzado mucho en los últimos veinte años), DeConnick se ha convertido en uno de los rostros más visibles de la reivindicación femenina.

Conviene explicar algo: aunque buena parte de 'Bitch Planet' ocurre en el centro penitenciario ya mencionado destinado a las No Conformes, no se trata de una historia del género carcelario al uso, sino de una forma de desarrollar una trama centrada en fortalecer a la mujer actual. Las hay vulnerables, fuertes, dulces y canallas. Y, entre todas, protagonizan una representación teatral que aún está por ver en qué puerto concluye. Lo interesante, además, es que DeConnick construye personajes muy sólidos (nada de lo dicho hasta ahora hubiera tenido sentido de no ser así), y aunque a veces la acción es voraz, siempre quedan los diálogos llenos de interés destinados a que cada actriz gane en calado. Otra cosa es que sobreviva, claro.

Por contra, las figuras masculinas, salvo muy honrosas excepciones, son meras comparsas, máxima paradoja en un universo dominado por ellas. Claro que tienen presencia y trascendencia en lo que sucede, pero no interesa su interior, al parecer es tan plano, repulsivo y carente de interés como el sistema político y social que han instituido.

Por si no fuera bastante, el aspecto visual se ha diseñado con tanta minuciosidad como resulta palpable desde las mismas portadas, de innegable sabor pulp, extremadamente originales dentro de un panorama saturado de títulos. Los capítulos se cierran, además, con páginas dedicadas a supuestos anuncios comerciales o advertencias aleccionadoras donde la mencionada sátira se lanza a degüello sin el más mínimo recato. El caso es que en verdad resulta muy divertida y mordaz.

Finalmente, desde la perspectiva de los cánones clásicos, De Landro no es un dibujante académico pero cuidado, porque cuando, siempre en el contexto de esta obra, se entra en cada viñeta, el trabajo, el esmero, es absoluto. Con una atención puesta en la expresividad, sobre todo que se manifiesta en el conocimiento de la raza negra (no así de la japonesa), es digno de alabar, sin menospreciar de ninguna forma su ritmo narrativo. Historia gruesa, trazos gruesos, para adultos.

'Bitch Planet' ya no es una sorpresa. Sigue siendo espectacular.

BITCH PLANET 2