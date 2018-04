Los cuatro segundos de 'She Loves You' Jueves, 19 abril 2018, 06:37

Entró en The Beatles en 1962, justo al inicio de su carrera, sustituyendo a Pete Best. Enseguida se convirtió en uno de los miembros más populares de la banda, sobre todo en Estados Unidos, por su sentido del humor y su cercanía. Durante años se minusvaloró su aportación a la banda. Ahora, en cambio, los críticos reivindican su papel. La entrada de la batería de 'She Loves Me', la canción que encendió la mecha de la 'beatlemanía', marca en sus contundentes cuatro segundos, toda la canción. Ringo odia los solos de batería. Su sonido debe ser para él la fuerza motora del tema, la carga de adrenalina, lo que exige atribuirle una parte muy importante en la composición. Para él no se trata de tocar bonito.