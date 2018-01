El PP critica la gestión realizada por el PNV respecto al futuro del Palacio Miramar DV SAN SEBASTIÁN. Jueves, 18 enero 2018, 08:01

La portavoz del PP en el Ayuntamiento donostiarra, Miren Albistur, criticó ayer la gestión realizada por el PNV respecto al futuro del Palacio Miramar. En respuesta al portavoz de la Diputación de Gipuzkoa, Imanol Lasa (PNV), quien rechazó el «postureo político» existente en el debate sobre el futuro de este edificio, Albistur señaló en un comunicado que «la situación de indefinición de los usos futuros del Palacio Miramar se debe a una dejación de funciones por parte de los miembros del consorcio que hasta 2016 han sido la Diputación, el Ayuntamiento de San Sebastián y el Gobierno Vasco».

Indicó que «el PNV no ha cogido la delantera, ni ha liderado en ningún momento el futuro del palacio ni la puesta en marcha de las diferentes actividades posibles de manera que continuase siendo un lugar de disfrute para donostiarras y visitantes» ya que éste «debía ser el objetivo fundamental». Por el contrario, Albistur dijo que el año pasado, «cuando al Gobierno Vasco le correspondía hacer la debida aportación al consorcio, no previó ninguna partida en sus presupuestos para realizar tal aportación y fue el PP el que introdujo una enmienda -100.000 euros- a los presupuestos del Gobierno Vasco que ha posibilitado cuadrar» las cuentas del palacio. «Esto no es postureo, esto es poner dinero para poder resolver una situación que se prometía enquistada y nefasta».