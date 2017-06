Continentes, culturas y sonidos El senegalés Youssou N'Dour vuelve a un festival en el que ya actuó en los años 1995 y 2003. Pirineos Sur El Festival Internacional de las Culturas celebra su XXVI edición del 14 al 30 de julio en Lanuza y Sallent de Gállego (Huesca) IKER MARÍN san sebastián. Lunes, 26 junio 2017, 09:45

Pirineos Sur, el Festival Internacional de las Culturas, ha presentado la programación musical que protagonizará su edición número 26. El festival que de manera ininterrumpida más años se lleva celebrando en España volverá a recibir a miles de personas en Lanuza y Sallent de Gállego (Huesca) del 14 al 30 del mes de julio para ver en directo a algunos de los artistas más representativos de Asia, Europa, África y América.

Los programadores del evento han articulado todos los conciertos en torno a los últimos tres fines de semana de julio, «con identidad propia cada uno de ellos», según explica Luis Lles, director de un Pirineos Sur que es uno de los festivales de verano que más sigue el público vasco. «Así es», confirma, «representa uno de los públicos más fieles del Pirineos Sur, podemos confirmar que el 25 % de los asistentes del festival procede de Euskadi».

Homenaje flamenco a Cohen

La primera semana del evento la han llamado este año 'Amanecer Latino', «es allí donde se hace ahora mismo la música más excitante», en opinión de Lles. Así, el día 14 de julio destacan en la programación el Homenaje Flamenco a Leonard Cohen de la mano de Rocío Segura y Paula Domínguez y el debut en el festival de Diego El Cigala, ambos en el Auditorio Natural de Lanuza. Un día después será el turno del ecléctico Franco Battiato y del músico bosnio Bozo Vréco (sevdah, música tradicional).

A lo largo de esa semana latina también actuarán el ecuatoriano Mateo Kingman (electrónica y hip hop), Orkesta Mendoza de Arizona (mexicana, cumbia y rancheras), los argentinos Kumbia Queers (punk tropical) y los puertorriqueños Ìfé (rumba cubana), Ile, cantante de Calle 13 (pop latino intimista) y Residente, vocalista de Calle 13, (rap).

Youssou N'Dour y Tinariwen

El segundo fin de semana del festival es «Pirineos Sur 100%, pensado para el público de siempre», remarca el director del evento. Youssou N'Dour, «la estrella musical más importante de África», actuará por tercera vez en el precioso anfiteatro de Lanuza precedido por uno de esos grupos de los que todo el mundo habla y que ya se ha convertido en grupo de culto hasta en la escena indie como es Tinariwen. Damon Albarn sitúa a los músicos de esta banda de world music entre los mejores del mundo y Thom Yorke asegura haber copiado sus riffs de guitarra.

Acompañarán a ambos durante esa segunda semana del festival el egipcio Rozzma (electrónica), los rusos Oligarkh (electrónica e instrumental) y los angoleños Toto St. (música tradicional: kizomba y semba) y Elenco de la Paz (electrónica y hip hop).

«Londres antibrexit»

El último fin de semana de Pirineos Sur estará reservado para el público más joven repitiendo la fórmula que tan buenos resultados tuvo el año pasado, dedicar la noche más larga del festival, la del 28 de julio, a una temática concreta. «Este año titulamos esta jornada como 'Viva London!', un guiño a la música que más nos gusta de esta ciudad, la de la diversidad y la de la multiculturalidad, el Londres antibrexit», anuncia Luis Lles.

Entre los grupos que actúan esa noche destaca el de Crystal Fighters que presentará su último trabajo, 'Everything is my family'. El broche final al festival lo pondrá al día siguiente la gran estrella del hip hop español, Kase.O, que presentará 'El círculo', su notable último disco.