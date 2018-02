El conflicto con los guionistas por el último reparto de ayudas llega al Parlamento Vasco El consejero Bingen Zupiria y Joxean Muñoz conversan durante una comparecencia en la Comisión de Cultura. / EFE EH Bildu y Podemos interpelarán en la Comisión de Cultura al viceconsejero Muñoz. La coalición pide mayor respaldo vía ETB a los proyectos seleccionados, mientras que la formación morada cree que no se ha cumplido la normativa ALBERTO MOYANO SAN SEBASTIÁN. Jueves, 22 febrero 2018, 06:56

El desencuentro entre el departamento de Cultura y los guionistas vascos, a raíz de la última concesión de ayudas que dejó desierta una de las subvenciones, llega al Parlamento Vasco tras la solicitud de comparecencia del viceconsejero, Joxean Muñoz, tramitada por Podemos. También el grupo parlamentario de EH Bildu ha pedido que los representantes del sector, organizado en torno a la Asociación de Guionistas Vascos-Euskal Gidoigileak, pase por la Comisión de Euskera, Cultura y Deportes del legislativo vasco. Las comparecencias, aún sin fecha, podrían tener lugar el 27 de marzo como muy pronto y si no fuera posible, ya en abril, una vez pasada la Semana Santa.

Las dos solicitudes de comparecencia se registraron el pasado lunes, tras la publicación la víspera en este periódico de la noticia del malestar que el reparto de las ayudas había causado entre los guionistas. Aunque EH Bildu sólo ha pedido la comparecencia de la asociación de guionistas al haber solicitado antes Podemos la de Joxean Muñoz, la coalición sí tiene intención de interpelar al viceconsejero, indicó ayer su representante en la comisión, Josu Estarrona. «Pese al éxito de 'Handia' y a que entre los premios que ha obtenido está el Goya al Mejor Guion, nos tememos que el Gobierno Vasco no tiene las cosas demasiado claras en este asunto. Consideramos que las ayudas al guion no son suficientes». Estarrona cree necesaria una mayor implicación de ETB a la hora de sacar adelante los proyectos a los que se concedan las ayudas de esta convocatoria. Aunque destaca la extrañeza que suscita la coincidencia de que «justo el año en el que se plantean suprimir estas subvenciones, por primera vez en dos décadas una de ellas se haya declarado desierta, el representante de la coalición adelantó su intención de «no centrarnos exclusivamente en lo sucedido en esta última convocatoria, sino en la necesidad de mantenerlas, dada la precariedad en la industria cinematográfica y, en especial, de los guionistas».

El portavoz de Podemos, Lander Martínez, explicó que preguntará a Muñoz por «el incumplimiento de las condiciones de paridad en género e idioma establecidas para estas ayudas» y por el desarrollo de la otra línea de ayuda, al Desarrollo de Proyectos. Martínez recordó que de las seis ayudas previstas a guionistas mayores de 30 años y ya acreditados en anteriores trabajos cinematográficos -dotadas con 13.300 euros-, la normativa prevé que tres se concedan a proyectos en euskera y otros tres a guiones en castellano. Sin embargo, el comité encargado de adjudicar las ayudas 'premió' a cuatro textos en castellano y tan sólo uno en euskera. En este sentido, el punto 2 del artículo 23 señala que «cuando no se concedieran las ayudas establecidas para uno de los idiomas, por razón de falta de solicitudes o de incumplimientos de requisitos, se incrementará el número de ayudas correspondiente al otro idioma, respetando en todo caso el número total de ayudas», algo que en esta ocasión no sucedió ya que la sexta ayuda se declaró desierta. «No vamos a ser especialmente críticos, pero sí creemos que si no había proyectos de calidad en uno de los idiomas, se debía haber concedido a un guion en el otro».

Además, Podemos considera que también se incumplió el punto 3 del artículo 23, según el cual, «siempre que la aplicación de lo establecido en el artículo 24.2 lo permita se garantizará que por lo menos tres de los proyectos subvencionados sean proyectos realizados por mujeres». En este caso, cuatro de los guiones están firmados por hombres y sólo uno por una mujer.

«No se cumple el objetivo»

Desde el departamento de Cultura se remitieron a las declaraciones del Muñoz publicadas en DV el pasado domingo, en las que manifestaba que «tras lo ocurrido este año en la convocatoria, la pregunta clave es por qué los proyectos de guion, sin el aval de los autores, no han convencido al comité. Es una pregunta a la que deberíamos intentar responder», añadía Joxean Muñoz, que invitaba a «entender lo ocurrido como un síntoma. Parece que algo está ocurriendo, y deberíamos ponernos en alerta». En este sentido, considera que el «objetivo» de esta línea de apoyo a la creación de guiones no se cumplía en los últimos años ya que «la gran mayoría de los proyectos que habían recibido ayudas no se transformaban en películas.

Fuentes de la Asociación de Guionistas Vascos-Euskal Gidoigileak admiten que «es evidente que no todos estos proyectos se llevan a cabo», pero recalcaron que en el ámbito de la industria audiovisual es habitual que «no prosperen todos» los guiones. «Hay una selección natural». Desde Euskal Gidoigileak no están en condiciones de cuantificar el número de guiones 'subvencionados' que se traducen en producciones con distribución comercial -«una información que hemos solicitado al Departamento de Cultura»- porque «es complicado hacer un seguimiento de todos los proyectos ya que algunos se demoran años y otros cambian de título», señalaron las fuentes. Respecto a la otra línea de ayudas al guion, denominadas al Desarrollo de Proyectos y por la que apuesta el Departamento de Cultura, el pasado año pasó de un presupuesto total de 100.000 euros a otro de 300.000, con el compromiso de destinar al guion un 45% de la ayuda recibida, en lugar del 25% previsto anteriormente. La Asociación de Guionistas admite que este formato de ayudas sí se traduce en una mayor viabilidad de los proyectos, pero «tampoco muchos más» y recuerdan que se otorga a productoras, no a guionistas.