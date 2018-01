Concierto solidario de Oxfam Intermón en la sala Dabadaba DV Sábado, 27 enero 2018, 09:12

La ING Oxfam Intermón ha organizado para mañana en la sala Dabadaba de Donostia la segunda edición de un concierto solidario que persigue salvar vidas a través de la música. El programa contempla actuaciones de los grupos locales The Burns, Nothing Box, The Last Jack y el cantautor Yon Figueroa. Las entradas costarán 8 euros y la recaudación se destinará a proyectos contra la pobreza. La fiesta solidaria tendrá lugar entre las 17:00 y las 22.00 horas.