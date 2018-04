El concierto de los clásicos números 1 Jueves, 19 abril 2018, 06:37

En la presente gira, que llega al BEc el 1 de septiembre la formación de la All-Starr Band está formada por Colin Hay (Men at Work), Graham Gouldman (10 cc), Steve Lukather (Toto), Gregg Rolie (Santana, Journey), Warren Ham y Greg Biasonnette, estos dos últimos componentes de la banda de David Lee Roth. Números 1 que todavía suenan en las radios como 'Who Can It be Now', de Men at Work, 'Roseanna', de Toto, o 'Black Magic Woman', de Santana, protagonizarán el concierto.