Compositores de Argentina y Japón ganan el X Concurso Francisco Escudero EFE SAN SEBASTIÁN. Lunes, 18 septiembre 2017, 07:05

La compositora japonesa Shanae Ishida y el argentino Francisco Uberto se han proclamado ganadores del X Concurso Internacional de Composición para Acordeón Francisco Escudero. El colombiano Daniel Alvarado Bonilla ha obtenido el segundo premio y el compositor alemán Philippe Christoph Mayer una mención especial del jurado, informó ayer la organización.

El jurado del certamen entiende que ésta ha sido la edición «más complicada» de las diez celebradas hasta el momento debido al «gran número de obras de calidad presentadas». En concreto, se recibieron piezas de compositores de Malasia, Bélgica, Argentina, Suecia, Alemania, Canadá, Polonia, Cataluña, Colombia, España, Reino Unido, Japón y China.

En sus nueve años de historia, este concurso ha recibido más de 130 obras de una treintena de países. Maite Garrastazu, en representación del Ayuntamiento de Zarautz, fue la encargada de anunciar el primer premio que el jurado decidió conceder ex aequo a Shanae Ishida por su obra 'For the birds' para acordeón y violín y a Francisco Uberto por su composición 'Una noche en el jardín de neón' para acordeón, violín y violonchelo. Los dos galardonados recibirán un premio en metálico de 1.000 euros cada uno.