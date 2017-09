El compositor Sergio Zurutuza regresa con una obra de rock sinfónico Sergio Zurutuza. / JOSÉ MARÍA LÓPEZ El músico trintxerpetarra publica el jueves su nuevo álbum en solitario 'Jaio/Nacer', que incluye una veintena de piezas MARÍA BASA SAN SEBASTIÁN. Lunes, 4 septiembre 2017, 08:36

El compositor y multiinstrumentista trintxerpetarra Sergio Zurutuza vuelve al panorama musical con su nuevo disco 'Jaio/ Nacer', su cuarto álbum en solitario y el séptimo de su carrera, que se estrenará el próximo jueves.

Un disco de rock sinfónico con el que a través de sus casi veinte canciones, cuenta 'el viaje de la vida' de una persona, que comienza tras el encuentro sexual de una pareja y termina con su muerte. Zurutuza define este pasaje como «un viaje desde el polvo creador (nacimiento) hasta el polvo eres (muerte)».

El autor a través de sus letras, cuenta además la relación amorosa de dos personas, su evolución y su deterioro. «'Jaio/ Nacer' puede ser cualquier persona, puedes ser tú mismo. Es la vida de alguien que va adquiriendo conciencia de sus actos hasta que llega a la vejez, y se da cuenta de que el mayor regalo de la vida es haber nacido y envejecido con dignidad».

Un artista que ha realizado en solitario casi todo el disco, ya que ha compuesto todos los textos, y ha tocado y grabado los instrumentos; guitarras, mandolinas, bajo, piano, percusiones y los 'sintes' (sonidos de sintetizador). El resto de sonidos, los ha tocado con un teclado y ha escrito las partituras con el ordenador.

Un álbum «optimista», con todas las canciones en castellano menos el tema en euskera 'Jaio/ Nacer', que da nombre al disco y está cantado por Olatz Isasa, cantante del antiguo grupo Tirri Tarra. Una «ilusionante» visión con la que Zurutuza quiere destacar que «a pesar de todo lo que vivimos, hay esperanza y merece la pena estar en este mundo». Temas en los que no faltan «canciones aflamencadas, porque los protagonistas de mis textos se conocieron en el sur», tierra a la que hace un guiño musical.

Desde los doce años

Zurutuza vuelve a sus 41 años ilusionado al mundo musical. Hasta hace seis, ha vivido de la música y actualmente la compagina con su trabajo, reponiendo toallas y sábanas en un hotel donostiarra.

Una trayectoria que comenzó a sus doce años tocando el trombón en la fanfarre Tirri Tarra, con la que participó en infinidad de fiestas de pueblos y viajó en giras por todo Europa con 40 músicos, número que poco a poco fue disminuyendo hasta diluirse. «Vivimos de la música muchos años pero cuando el grupo llegó a su fin, cada uno tuvimos que buscarnos la vida por separado».

En 1998, tras estudiar dos años de guitarra, armonía y jazz, empezó a componer y a crear, y fue entonces cuando sacó su primer disco con Tirri Tarra. «Lo compuse exclusivamente para los instrumentos que había en el grupo, no tuvo mucho éxito» y en 2001 creó su segundo disco 'Argibeltz/Luz negra', que editó en 2006 y desde esa fecha hasta 2011, Tirri Tarra ofreció conciertos con la música de Zurutuza. « Según íbamos haciendo bolos, yo componía, pasé de fanfarre a rock sinfónico. Ya no actuábamos en la calle sino en auditorios y escenarios importantes. Actuamos muchísimo». Música que él creaba para que la banda tocara. Al desvanecerse 'Tirri Tarra', el autor recuperó sus discos.

«Con 'Jaio/Nacer' musicalmente todo lo he hecho yo, pero me gustaría que lo tocaran varios músicos. He calculado que necesito entre nueve y once músicos para este disco. En un futuro, me gustaría reunirlos y poder ofrecer conciertos en directo, volver a los escenarios».

Un álbum que costará diez euros, diseñado por Elena Soria con fotografías de Javier del Ser y que estará a la venta en varios bares de Pasaia y en plataformas digitales como Youtube, Spotify y la página de Facebook del compositor.