Yvonne Blake: «Es mejor dejar el politiqueo fuera de los Goya» La presidenta de la Academia de Cine, Yvonne Blake. / EFE La presidenta de la Academia de Cine confía en la bajada del IVA en el cine para 2018 porque se lo «ha prometido» el ministro de Hacienda EUROPA PRESS Madrid Jueves, 24 agosto 2017, 13:21

La presidenta de la Academia de Cine, Yvonne Blake, ha asegurado que "es mejor dejar fuera el politiqueo" en las futuras galas de los Premios Goya y, en general, de la propia institución, ya que será una decisión que "agradecerá mucha gente".

Blake ha reconocido en una entrevista con Europa Press que el cine español "está pagando" a día de hoy reivindicaciones políticas que hubo en galas pasadas e, incluso, asegura que han costado patrocinios a la Academia. "Un esponsor en particular, de quien no voy a desvelar el nombre, rechazó darnos patrocinio porque decía que somos 'una banda de rojos'", ha lamentado.

Para la figurinista, el cine español es "una mezcla de muchas políticas" y no se puede tachar de partidista hacia una ideología u otra. "Es mejor no ser reivindicativo sobre política ni de ningún partido en particular, aunque todos tengamos nuestros colores. Sí se pueden reivindicar ciertas cosas sobre el cine, pero el politiqueo creo que es mejor dejarlo fuera", ha señalado.

Precisamente, la bajada del IVA cultural es uno de los caballos de batalla pendiente de hace años y Blake confía en que finalmente se produzca en el año 2018. De hecho, ha comentado que en un encuentro informal con el ministro de Hacienda, Cristóbla Montoro, éste le llegó a "prometer" que esa bajada se produciría en ese plazo y sería hasta el 6%, aunque la presidenta ve "poco probable" esta rebaja.

"Tenemos toda la confianza de que se va a bajar el IVA cultural el año que viene. Cuando hablé con Montoro fue amable y encantador, me dijo además cuánto le gustaba el cine español y yo le respondí que no se imaginaba la felicidad que conllevaría el llevar a cabo esa rebaja", ha señalado con humor, después de señalar que al día siguiente enviaron al ministro una caja de DVD con todas las películas nominadas a los Goya el año pasado.

Con diez meses en el cargo, Blake se ha mostrado "muy ilusionada" ante los futuros retos que acometerá al frente de la institución. A su entender, estar al frente de la Academia no supone "ningún marrón", a pesar de los "problemas" de los últimos años, porque se considera "una persona optimista".

"Es verdad que la Academia ha tenido una mala imagen en los últimos años, pero estamos intentando cambiarla con nuevas ideas. La imagen de la academia es la del cine español y nosotros queremos ser el núcleo, por eso es importante que hagamos actividades interesantes para sus miembros. Nos lo hemos tomado muy en serio", ha aseverado.

'Hollywood Madrid'

Por ejemplo, uno de los proyectos que llegará pronto es el de 'Hollywood Madrid', que reunirá en octubre a miembros tanto de la academia española como de la hollywodiense --hasta más de un centenar-- en un acto que espera contar con la presencia de los Reyes, que ya han sido invitados, o de actores como Javier Bardem y Penélope Cruz.

También uno de los primeros objetivos que anunció Blake era el de 'rejuvenecer' la institución, algo que cree que se está consiguiendo. "Hemos invitado a 541 personas a formar parte de la Academia y de momento se han sumado 154 nuevos miembros, más los que vienen. No solo de aquí, sino también de Iberoamérica, como ocurre por ejemplo con Ricardo Darín", ha destacado.

No obstante, todos estos proyectos giran también en torno a otro de los puntos clave de esta nueva etapa: el conseguir financiación. "No hemos tenido problemas para pagar salarios todavía, pero tampoco podemos decir que estamos boyantes", ha apuntado la presidenta, tras explicar que se han asociado con M&C Saatchi para buscar patrocinios --fuera de los Goya, en distintas actividades-- por un valor superior al millón de euros.

Uno de los primeros asuntos que tuvo que afrontar fue la salida del anterior director general, Porfirio Enríquez, quien ganó finalmente un juicio por despido improcedente. "Ese tema ya está terminado, le hemos pagado --66.000 euros--, y hemos pasado pagina. Tenemos proyectos fantásticos, ha sido duro, pero ya estamos con mucha ilusión de futuro", ha añadido.

Nuevo patrocinador y ¿presentadora?

En el caso de los Goya, donde se mantendrán numerosos patrocinadores de ediciones anteriores, la búsqueda se centra en encontrar un nuevo sponsor principal, tras decidir no renovar el acuerdo con Saphir --en el punto de mira de la pasada edición tras ser condenada por el Tribunal Supremo por competencia desleal respecto de otra compañía de perfumes--.

Para la próxima edición de los premios del cine español, Blake ha mostrado su deseo de que "haya una mujer presentadora", si bien matiza que la decisión dependerá de una comisión. La productora Globomedia ha sido finalmente la elegida tras un concurso abierto para poner en marcha la gala y, tras el verano, comenzarán los preparativos --Blake ha admitido que el presupuesto "todavía no está cerrado"--.

Preguntada sobre las reivindicaciones de las mujeres en la pasada gala, la presidenta de la Academia ha alertado de que el cine español "es bastante machista". "Digamos que no es lo más machista del mundo y está mejorando poco a poco, pero hay que seguir cambiando", ha expresado, tras apuntar que en el Festival de San Sebastián pondrán en marcha unas jornadas con Anna Serner, directora del Instituto Sueco de Cine, para hablar de la igualdad de género en el sector.