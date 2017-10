Uganda invade la Noche de Halloween con sus héroes de acción vecinales Alan Ssali Hofmanis, estrella del cine de Uganda. / MIKEL FRAILE El productor y actor neoyorkino de 'Bad Black' promete diversión con las películas por las que «en EE UU nos pusieron en la lista negra» RICARDO ALDARONDO SAN SEBASTIÁN. Martes, 31 octubre 2017, 07:05

No sabes si tomártelo en serio cuando lo ves, con esa melena «como de Jesucristo» (según dice él mismo), con esa túnica supuestamente ugandesa y con esa sonrisa burlona mientras explica, muy serio: «Mi novia me dejó el día que le iba a entregar el anillo de pedida. Me quedé con él en el bolsillo. Pero a los dos días un amigo me enseñó en el móvil una película de unos tipos que hacían comedias de acción en Uganda y eso cambió mi vida. Lo vendí todo y me fui allí a ayudarles a producir y distribuir sus películas».

Alan Ssali Hofmanis presentará esta noche en el Principal 'Bad Black', una de las muchas películas («esta es la número 35 pero ya hemos hecho 52») producidas en Wakaliwood, la meca del cine barato, hecho en un suburbio de la capital de Uganda, Kampala. Allí Alan Ssali Hofmanis es una auténtica estrella de esas películas que pueden tener un presupuesto de 65 dólares, en el caso de 'Bad Black', u 85 dólares, para la ya canónica en el género 'Who Killed Captain Alex'. «A veces digo que costaron 200 dólares para que no parezcan tan baratas», suelta Alan entre carcajadas.

El productor que aterrizó como un auténtico extraterrestre en ese recóndito lugar del que no sabía nada («nunca había tenido ninguna relación ni interés en África») y que acabó convirtiéndose en el generador de esas decenas de películas con el estilo. Todo en base a los paupérrimos mecanismos de producción que ya utilizaba Nabwana I. G. G., director de 'Bad Black', cineasta autodidacta que «construye sus propios ordenadores, utiliza sangre verdadera de vaca para los efectos especiales, que utiliza un gato de coche como trípode para la cámara, y que ahora está construyendo un helicóptero con trozos de chatarra», para mejorar las escenas de acción.

Pero Alan Ssali Hofmanis no había descubierto aún nada de todo esto cuando ya tenía su curriculum y su posición como productor en la industria del cine de Nueva York. «Cuando mi amigo me enseñó aquel trailer de un minuto y medio, me bastaron 45 segundos para decidir que quería ir a Uganda y colaborar con esa gente», relata Alan. «Busqué información por internet, pero no había nada, esto era en 2011. Pero ellos ya llevaban catorce años haciendo películas de acción, que luego muestran en los guetos, donde les encantan. En cambio la gente de las clases altas las desprecia».

Programa | Teatro principal 17.30: 'Shelter' (corto) y 'Les affamés' de Robin Aubert. 19.30: 'Jupiter's Moon' de Kornél Mundruczó. 22.00: 'The Distant Sea' (corto) y 'The Crucifixion' de Xavier Gens. 00.30: Noche de Halloween con 'Epidemia' (corto), 'Bad Black' y 'Housewife'.

Teatro Victoria Eugenia 19.30: 'A Girl Walks Home Alone At Night' de Ana Lily Amirpour. 22.00: 'The Slumber Party Massacre' de Amy Jones.

Tras una primera conversación con Nabwana, «que duró siete horas», Alan Ssali Hofmanis se empeñó en mejorar la distribución local y luego internacional, de esas películas que iban de mano en mano «o las podías pedir a un número de teléfono como si fuera una pizza». Sin embargo Alan se encontró más problemas de lo esperado. Aunque estas películas alcanzan millones de visionados cuando las cuelgan en internet, al intentar una distribución dentro de la industria estadounidense se encontró con dificultades: «Nos pusieron en una lista negra porque decían que fomentábamos la violencia en Uganda. Y que lo que se espera es que muestre la pobreza de ese país. ¡Pero estas películas son las que hacen y ven los pobres!», argumenta el productor, que nunca pensó que se convertiría en actor, y estrella, del cine de acción ugandés.

La Noche de Halloween que se celebra hoy en el Principal pasada la medianoche, y que contará con el tradicional concurso de disfraces que se vota a gritos, tendrá también el cortometraje español 'Shelter', de Alejandro Portaz, y el largometraje turco 'Housewife', de Can Evrenol, que gira en torno a una mujer que entra en contacto con una secta, con la esperanza de curar un trauma de su pasado.