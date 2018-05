'El hombre que mató a Don Quijote' y lo nuevo de Polanski llegan a los cines 01:03 Vea los tráilers de los estrenos de la cartelera del fin de semana MARISA MONTIEL (EFE) Madrid Viernes, 1 junio 2018, 00:01

Tras una larga espera la película de Terry Gilliam 'El hombre que mató a Don Quijote' llega por fin a los cines, en una cartelera en la que destacan lo nuevo de Roman Polanski, 'Basada en hechos reales', y 'Camarón, flamenco y revolución', el documental sobre la leyenda de la música española.

01:03 Vídeo.

El hombre que mató a Don Quijote El filme maldito de Gilliam

Veinticinco años ha tardado el exmiembro de los Monty Python Terry Gilliam en sacar adelante 'El hombre que mató a Don Quijote', una película que se centra en los peligros y las virtudes que conlleva el exceso de imaginación, con un reparto encabezado por Jonathan Pryce y Adam Driver.

La película narra el viaje delirante de un director de publicidad frustrado que regresa a un pueblo donde rodó años atrás un corto inspirado en el Quijote y en el que se reencuentra con Javier, un zapatero que ha perdido la cabeza y que sigue pensando que es el mismísimo Don Quijote.

02:08 Vídeo.

Basada en hechos reales Roman Polanski y el lado oscuro del escritor

El controvertido director Roman Polanski regresa a los cines con 'Basada en hechos reales' un thriller protagonizado por su pareja, Emmanuelle Seigner, y por Eva Green en el que el realizador explora la relación tóxica entre una novelista con falta de inspiración y una admiradora que trabaja en el sector editorial.

La película clausuró el festival de Cannes del pasado año y está basada en la novela homónima de Delphine de Vigan, con un guion adaptado por el director Olivier Assayas.

02:35 Vídeo.

Camarón: flamenco y revolución La leyenda al descubierto

El gran mito del flamenco es honrado en 'Camarón: Flamenco y Revolución', un documental que busca descubrir al hombre, José Monje Cruz, que se escondía detrás de la leyenda y que indaga en su legado 25 años después de su muerte.

Dirigido por Alexis Morante y narrado por el actor Juan Diego, el largometraje es un retrato íntimo de Camarón de la Isla trazado con vídeos, fotografías y documentos inéditos sacados del archivo personal de la familia de uno de los artistas más influyentes del siglo XX.

00:30 Vídeo.

Algo celosa Regresan los hemanos Foenkinos

Tras el éxito de 'La delicadeza', los hermanos David y Stéphane Foenkinos regresan con 'Algo celosa', una comedia que aborda la crisis de los 50 de Nathalie, interpretada por Karin Viard, una madre que no afronta bien el envejecimiento y que comienza a sentir celos enfermizos de su hija de 18 años.

02:09 Vídeo.

Los extraños: cacería nocturna Terror en la carretera

Cindy y Mike se embarcan en un viaje por carretera junto a su hija Kinsey cuando son atacados por tres psicópatas enmascarados en 'Los extraños: cacería nocturna', una película de terror dirigida por Johannes Roberts, secuela de 'Los extraños' y protagonizada por Christina Hendricks, Martin Henderson y Bailee Madison.

01:04 Vídeo.

Lu Over the Wall Imaginación y anime se dan la mano

Masaaki Yuasa ('The Night is Short') dirige y coescribe junto a Reiko Yoshida 'Lu over the wall', un anime japonés que crea una atmósfera visual fascinante y un mundo lleno de imaginación a través de la vida de un niño de 14 años. La cinta fue premiada en el Festival de Annecy como mejor largometraje.

01:45 Vídeo.

El intercambio Hugo Silva, Pepón Nieto y Rossy de Palma se unen

El director de cine y teatro, Ignacio Nacho escribe y dirige por 'El intercambio', una película en la que una pareja, atascada en la rutina, deciden innovar y realizar un intercambio de parejas, que se convertirá en el punto de inflexión de unos alocados personajes, interpretados por Pepón Nieto, Natalia Roig, Hugo Silva y Rossy de Palma.

02:22 Vídeo.

Mi Mundial El retrato de un sueño frustrado

Tito, un niño uruguayo de 13 años destaca como promesa futbolística y recibe una oferta en 'Mi mundial', una película basada en la novela homónima del escritor Daniel Baldi y con Facundo Campelo como protagonista que plantea los dilemas morales que puede exigir el deporte rey.

01:27 Vídeo.

El malvado zorro feroz Una fábula animada

Desde Francia, llega para los más pequeños 'El malvado zorro feroz', una fábula animada en la que los directores Benjamin Renner y Patrick Imbert, creadores de la exitosa 'Ernest y Célestine', narran las historias de animales que se comportan de manera antinatural, en una cinta que se llevó el César a la Mejor Película de Animación y obtuvo tres nominaciones a los Premios Annie.

01:08 Vídeo.

Bendita ignorancia Una comedia sobre las redes sociales

Dos profesores de instituto se plantean desde dos puntos de vista muy distintos la verdadera utilidad de las redes sociales e Internet en 'Bendita ignorancia', una comedia italiana dirigida por Massimiliano Bruno que se mueve entre el chiste y la reflexión.

01:53 Vídeo.

Dede Una historia de la Georgia profunda

La directora Mariam Khatchvani narra en su ópera prima un triángulo amoroso ambientado en la Georgia de 1992, en el que la joven Dina, prometida por su abuelo con David, un hombre que acaba de regresar de la guerra, se enamora de Gegi, uno de los compañeros de batalla de David.

Gráfico Vídeo.

1974: La posesión de Altair Mensaje de terror encontrado

Un conjunto de grabaciones en 8mm revelan el trágico destino de una pareja de recién casados que desapareció en México a mediados de los 70 en '1974: La posesión de Altair', cinta ganadora del Premio Blood Window Festival de Sitges en 2016 que firma Victor Dryere y que está protagonizada por Diana Bovio y Rolando Breme.

01:26 Vídeo.

2001: Una odisea en el espacio Regreso en el 50 aniversario

Hace cincuenta años, Stanley Kubrick sorprendió al mundo con «2001: una odisea en el espacio», una película que cambió los códigos del cine de ciencia ficción y que ahora, tras su paso por el Festival de Cannes, en el que el director Christopher Nolan presentó una copia de la versión original de Kubrick en 70 mm, regresa a los cines.