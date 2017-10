Lo mejor de la Semana del Cine Terror de Donostia Fotograma de la película 'Errementari' que abrirá la Semana de Cine Fantástico y de Terror de San Sebastián. El sábado 28 arrancará La Horrorosa y puede que no todos sobrevivamos para contarla BEGOÑA DEL TESO Viernes, 20 octubre 2017, 14:00

El sábado 28 y por vigésimo octava vez consecutiva las puertas del Averno se abrirán en la muy (in)noble ciudad de Donostia-San Sebastián que durante seis días con sus correspondientes noches y amaneceres solo será leal, muy leal para con los más hermosos súcubos, más arrogantes íncubos, más fétidos lagartos, más impíos francotiradores y más inmortales vampiros.

Comienza el sábado el Reinado de la Muerte que tan bien nos sienta. Feliz día de tu Muerte tal como reza el glorioso título que arrasa en las taquillas de las tierras más ignotas solo unos días antes de que ardan las calabazas en los balcones, el olor intenso hasta el desmayo de las flores se apodere de los camposantos y entre los nichos algunos nos comamos, en forma de calavera azucarada, nuestra propia Muerte.

Arrancará La Horrosa y puede que no todos sobrevivamos para contarla. Pero ¡qué forma más fascinante de abandonar este Valle de Lágrimas y entrar en el Hades! Ver ‘Errementari’, tan deslumbrante, tan terrorífico, tan buen guardián de las lealtades debidas a los cuentos, las leyendas, los demonios y después, cuando sus sesiones ( en plural hay dos) hayan acabado, evaporarse en la Nada.

Ver ‘Mon and Dad’, esa película impía que responde con buenos tajos y humor negrísimo a la retórica pregunta de ‘¿Quién puede matar a un niño?’ y sabiendo ya la respuesta, desparecer lentamente para volver a la Vida (mo-men-tá-nea-men-te) por no perdernos un titulazo del calibre de ‘Hounds of Love’ que te noquea en sus sonidos y en ese canto a lo que significa –en serio, desde las entrañas y el útero- ser Madre.

'Hounds of Love'.

Hay tantas películas para ver que será un placer infernal ir y volver de las Tinieblas, de Entre los Muertos para aparecer en el Victoria Eugenia para calentarse entre las llamaradas provocadas por hembras del calibre de la Bigelow, la Biller, la Lambert. O de esa chica capaz de recrear Irán en Califonia, Ana Lily Amirpour.

Estar (casi) muerta como la protagonista de la impecable/implacable ‘Revenge’ y resucitar (después de haber sido empalada) convertida en un feliz híbrido berrendo de La Novia, Furiosa y la Rey del penúltimo ‘Star Wars’. Hay tantas cosas que hacer ahora que los muertos ascienden de los infiernos y se pasean por Donostia que no tendría que importarnos no poder volver a ver la luz del sol. Por Belcebú, ¿qué más da si el plan para el 1 de Noviembre es, sencillamente ‘Matar a Dios’ y formar parte de una película jarta de cine de barrio, de barrio de los nuestros?

Seguiremos informando. Siempre y cuando La Puerta entre el Más Acá y el Más Allá permanezca abierta. Gloria al Señor Oscuro, el Demonio Rojo y las Lobas Hambrientas.