Heras: «No sabía cómo se hacía un gigante, pero tenía muchas ganas de averiguarlo»

Fue el ganador junto a Jon Serrano de uno de los diez Goyas de 'Handia', pero él partía con doble posibilidad de triunfar, porque también estaba nominado por los efectos de 'Verónica'. Ese dato y la cantidad de proyectos que tiene entre manos, además de la apertura de su nueva empresa de efectos digitales, Metal VFX, certifican que David Heras (Lasarte-Oria, 1975) es uno de los expertos más solicitados en su campo.

- Vayamos a los orígenes, ¿cómo se convirtió en un artista y supervisor de efectos digitales?

- De pequeño me llevó mi prima al cine Astoria de San Sebastián a ver la primera película de la que tengo un recuerdo consciente. Era 'Regreso al futuro'. Y, claro, me explotó la cabeza. Me impactó tanto que desde ese momento quería hacer cine. Pero entonces no había escuelas por aquí. Así que estudié informática y en cuanto pude de forma autodidacta empecé a estudiar programas hasta que por fin se creó en Donostia la primera escuela de 3D, Sintesys. Yo fui de la primera promoción de Sintesys, luego hice algunos cortos con amigos en San Sebastián y me vine de prácticas a Madrid, y aquí sigo desde 1998.

- Hasta ahora trabajaba en User T38, una de las empresas más importantes en efectos visuales para el cine. Pero justo en estos días ha habido novedades...

- Sí, y era socio también. Pero ya era momento de cambiar y me he montado mi propia empresa, Metal VFX, un nombre que va muy bien con mi otra personalidad, porque tengo un grupo 'metalero' en Euskadi, Kudai, cantamos en euskera y llevamos ya trece años en ello. Siempre digo que para hacer algo mejor hay que salir de un sitio que es bueno, como User T38. Mantengo mi relación con los socios, tengo muchos amigos allí, pero estamos en un punto en que queríamos dar un paso adelante, porque teníamos ofertas de Estados Unidos, y yo y casi todo el departamento de cine nos hemos tenido que salir para empezar una nueva aventura. La idea es no marcarnos límites e intentar crecer como empresa y artísticamente.

- Nos imaginábamos al creador de efectos especiales atado a su ordenador y manipulando las imágenes que le llegan. Sin embargo dice que su lugar de trabajo es el rodaje... ¿Estábamos equivocados?

- Sí, esa es la gran equivocación habitual, pero tiende a ocurrir también dentro de la propia profesión. El proceso de posproducción es muy complicado, y si no has estado en el rodaje, es como intentar construir un castillo gigantesco encima de unos palillos. Con los presupuestos y los tiempos que se manejan en el cine español, o se calcula todo lo necesario desde la lectura de guion y el rodaje, o cuando llegas a la sala la falta de planificación se vuelve en tu contra, por no haber sabido defender a tiempo tu parte del trabajo. Procuro estar presente durante todo el rodaje, porque también podemos servir de ayuda. Si, por ejemplo quieren filmar un edificio pero hay un cable por medio, yo les puedo decir que les puedo eliminar luego el cable de la imagen. Eso sí, les pido que me ayuden en otra cosa, ¿eh? Esto es cuestión de trueques, ja, ja.

- También llama la atención otra de sus máximas, cuando dice que su trabajo con los efectos visuales es ayudar a entender mejor la historia. ¿Se considera parte de la narración, no solo de la técnica de la imagen?

- Absolutamente. Hay dos tipos de efectos visuales: los que están concebidos para que se vean, como un dragón o un coche que da cinco vueltas de campana, y los que están hechos para que no se vean, que es el caso de ‘Handia’, una película que tiene 450 planos con efectos digitales. Pero si se ven es que no los has acabado de hacer bien. Eneko Sagardoy es un muchachote pero mide en la realidad 1,80 metros. Pero no puede haber dudas en ningún plano de la película de que es un gigante de 2,30 metros. Ahí intervenimos nosotros, y creo que ayudamos a entender cómo es el personaje y las cosas que le suceden. La otra faceta es ayudar a recrear las escenas de Londres o Madrid en el siglo XIX, y esas sí que se ven, pero también ayudan a contar la historia.

- ¿Y no es un chasco que le contraten para una película diciéndole que no se debe notar su trabajo?

- No, no, a mí encanta. Además tengo la fortuna, o la desgracia, no sé bien, de que tienden a llamarme para proyectos que son un ‘marronazo’. Me pasó con 'Handia', con 'Verónica', con 'Open Windows'... Me encanta ese momento en que me dicen «vamos a hacer una película sobre un gigante pero no tenemos gigante y no sabemos cómo hacerlo», y todos me miran esperando una respuesta. Y lo que respondo es «ahora mismo no tengo ni idea de cómo se hace un gigante, pero tengo muchas ganas de averiguarlo». El proceso de investigación, de hacer pruebas, de ver cómo hacer las cosas, es fascinante.

- ¿Y qué quebraderos de cabeza le dio ‘Handia’ sin que el espectador lo perciba?

- Hacer de Eneko un gigante fue el mayor reto. Llevaba una calzas de goma que le valían para los planos que tenía que andar, y lo que hacíamos nosotros era ensancharle digitalmente la cabeza, hacerle crecer los pómulos, o dar movimiento a las manos de goma. Y por otro lado, en las escenas en que interactúa con otros, teníamos a un señor enorme que es Saad Kaiche, que tiene un corazón aún más grande que su cuerpo, es una persona maravillosa. Saad hacía la actuación de cuerpo y luego grabábamos a Eneko haciendo los gestos del personaje, y cambiábamos la cabeza de manera digital. Es la misma técnica que se utilizó en ‘El caso de Benjamin Button’.

- Tendrá otras películas entre manos...

- Sí, hemos acabado la posproducción de 'Errementari', que se estrenó en Sitges sin acabar del todo y 'Solo', de Hugo Stuven. Y estoy preparando las nuevas películas de Paco Plaza y Koldo Serra, además de 'The Influence', una película de la productora de Alex de la Iglesia. Y por supuesto la nueva del equipo de 'Handia', 'La trinchera infinita', que tiene un pedazo de guion impresionante, de verdad.

Los Goya a 'Handia' han dejado la sensación de que ahora los técnicos del cine vasco ya pueden trabajar con continuidad en Euskadi. Sin embargo, David Heras es de los que se instalaron en Madrid.

- ¿Hasta qué punto sigue tirando el centralismo?

- Estamos en un punto en que casi se puede trabajar en cualquier sitio. El trabajo en remoto es bastante factible por el lado técnico, puedes trabajar en tu casa. Pero hay un factor de relación que sigue siendo fundamental, en el cine tienes que interactuar con otros. Yo en realidad trabajo allí donde se ruede una película. Vivo en Madrid, pero me voy allá donde haya que rodar.

- ¿Pero el cine vasco da como para mantener en activo al sector técnico todo el año?

- El cine en España, no solo en el País Vasco, sigue sin ser una verdadera industria. Se hacen películas, pero en general los presupuestos son tan bajos que tampoco se puede decir que está boyante, sobre todo fuera de Madrid y Barcelona. Es verdad que en el País Vasco ya hay gente que puede trabajar ahí todo el año, pero también hay otros que tienen que salir para seguir buscándose la vida.

- ¿Es más difícil aún para un experto en efectos especiales?

- Yo tengo dos vertientes. Como supervisor de efectos voy donde está el rodaje, pero el estudio lo tengo que tener en Madrid, porque es difícil encontrar artistas de efectos digitales fuera de allí.