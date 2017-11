Una película sorpresa y otra resucitada preceden a la clausura con 'Saw VIII' Manuel Colomina, Arturo de Boadilla y Adán Latonda, el equipo de 'Los resucitados'. / SARA SANTOS Los cortometrajes ganadores se proyectarán en la sesión de noche del Principal y el Victoria Eugenia acoge un maratón RICARDO ALDARONDO SAN SEBASTIÁN. Viernes, 3 noviembre 2017, 07:20

Se pasa en un suspiro, pese a las largas noches en vela y las intensas tardes de horror, y ya llega la clausura de la 28 Semana de Cine Fantástico y de Terror de San Sebastián. A las 20.00 horas de esta tarde en el teatro Principal será el momento de los aplausos y los vítores con la entrega de los premios de un palmarés cada vez más abultado, y el estreno del nuevo capítulo de la saga del horror más impactante y persistente, 'Saw VIII', de Michael Spierig y Peter Spierig.

De momento, solo se puede intuir cual será la película ganadora del Premio del Público al mejor largometraje, con los votos depositados por los espectadores al final de cada sesión, y que se van mostrando día a día en el Principal. Y este año es 'Errementari' la favorita desde la misma sesión de inauguración, con una media de 8,34 puntos que, hasta la mañana de ayer no había sido superada por ninguna otra. 'Mutafukaz' se situaba en segundo puesto con un 7,30.

La incógnita mayor está hoy, lógicamente, en la película sorpresa, toda una tradición que mantendrá en vilo a los seguidores de la Semana, que ya vienen especulando con diversos títulos en los últimos días, y que ocupará la segunda parte de la sesión de tarde de hoy.

No menos sorprendente es que hoy vea la luz en la pantalla del Principal una película que se empezó a rodar hace 23 años, nada menos, y con un procedimiento nada convencional. 'Los resucitados' parece quedar descrita en su propio título. Después de numerosas fases como proyecto abandonado, con desaparición de los fragmentos filmados, montajes provisionales que también acabaron en lugares ignotos, e incluso el fallecimiento del más emblemático actor que participó en el rodaje, Paul Naschy, el proyecto que firma Arturo de Bobadilla, y que fue anunciado hace muchos años en la propia Semana, ha tomado forma definitiva.

Mezcla de formatos

Cuando se le pregunta a Arturo de Bobadilla si en algún momento de estos 23 años decidió tirar la toalla y olvidarse del asunto, dice rotundo: «¡Jamás!». Luego reconoce que se ha venido arriba en la declaración y que hubo momentos de absoluta desesperación y derrota. Por el camino quedó «gente que me iba a ayudar pero luego no quiso o no pudo, y no les culpo por ello», hasta que se encontró con el montador Manuel Colomina y el sello Red Rum que le dieron el empujón definitivo para poner en orden todo el material que se encontraba disperso y grabado en diferentes formatos de vídeo. «Había también escenas en Super 8 y algunos bloques montados en Super VHS, y hubo que hacer un trabajo tremendo para homogeneizar las diferentes texturas y colores», explica Colomina.

Teatro Principal 16.30 'Los resucitados' de Arturo de Bobadilla y Película Sorpresa. 20.00 'Saw VIII' de Michael Spierig y Peter Spierig. 22.30 Cortometrajes ganadores y 'House of the Disapeared' de Lim Dae-woong.

Teatro Victoria Eugenia 19.30 Maratón de cortos internacionales, con los trece títulos que han participado en el concurso (versión original con subtítulos en euskera).

Esta película absolutamente artesanal, con un guion que no estaba escrito en el momento del rodaje pero «con el que hemos hecho un trabajo de la leche» trata sobre un soldado de los tercios de Flandes que es poseído por el demonio, y mezcla a Bécquer con Alejandro Dumas, los templarios y mil referencias de la cultura popular y la Historia.

Así Arturo de Boadilla cumple su sueño de «rendir homenaje a esos titanes que hicieron el fantaterror español de los años 70, que es una maravilla». Y ha contado con la colaboración de Santiago Segura, que participó en el rodaje original, y ahora ha colaborado en el doblaje que ha habido que hacer, dirigido por Adán Latonda, porque las imágenes originales no tenían sonido.