La película sobre refugiados 'Jupiter's moon' triunfa en Sitges Escena de Jupiter's Moon. El jurado del certamen de cine fantástico destaca la cinta por la «valentía» de mezclar fantasía con un tema tan actual

La película sobre refugiados 'Jupiter's moon', del director húngaro Kornél Mundruczó, ha ganado este sábado la 50 edición del Sitges-Festival Internacional de Cine Fantástico de Cataluña, por la "valentía" de mezclar fantasía con un tema tan actual.

Lo ha anunciado en rueda de prensa el cineasta Gary Sherman junto al director del certamen, Àngel Sala, y otros miembros del jurado, los directores Alberto Marini y Nick Acosta, el historiador cultural David J. Skal y la productora Hattie Yu.

El Premio Especial del Jurado ha sido para 'Thelma', de Joachim Tier, y el Premio a la Mejor Dirección ha recaído en Coralie Fargeat por 'Revenge', mientras que han distinguido como mejor interpretación femenina Marsha Timothy, 'Marlina the murderer in four acts', y Rafe Spall de 'The Ritual' ha sido reconocido como el mejor intérprete masculino.