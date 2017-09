Los payasos asaltan el cine Una de las imágenes del protagonista de 'It', que se estrena en los cines el próximo viernes. El director argentino Andrés Muschietti adapta al cine 'It', una de las novelas más aterradoras de Stephen King DORI AYLLÓN MADRID. Viernes, 1 septiembre 2017, 07:02

Stephen King es uno de los escritores más exitosos con millones de ejemplares vendidos en todo el mundo. Autor por excelencia de la literatura de terror, varias de sus obras fueron llevadas al cine, como 'El Resplandor', 'Corazones en la Atlántida' o 'Carrie'.

Ahora otra de sus novelas más conocidas, el bestseller 'It' (Eso), llega al cine bajo el mismo nombre en la adaptación del director argentino Andrés Muschietti. El estreno será el próximo 8 de septiembre, tanto en Estados Unidos como en España.

La historia que contó King a finales de los años 80 se centraba en la figura de un payaso que sembraba el miedo en un pequeño pueblo de EE.UU en la década de los 50. En sus páginas, el autor reflexionaba sobre las consecuencias que trae consigo el miedo cuando se implanta en la sociedad. Idea implícita en la adaptación cinematográfica de Muschietti, aunque la lleva a los años 80.

La trama en sus dos versiones gira en torno a un grupo de siete amigos conocidos como el 'Club de los Perdedores', una pandilla que vive en Derry, un pequeño pueblo del estado de Maine. Estos chavales sufren diariamente el acoso de los abusones del colegio y tendrán que enfrentarse en verano, ante la pasividad de los adultos, a un monstruo sobrenatural llamado It. La forma favorita que toma esta criatura es un payaso cuyo único objetivo es asesinar a los niños. Su nombre es Pennywise.

Fiel a la novela

Aunque en los años noventa ya hubo una adaptación del libro, una miniserie dirigida por Tommy Lee Wallace, Muschietti dice «haberse alejado de esa propuesta» y «ser más fiel» a la novela. El director argentino considera el relato de King como «premonitorio» de lo que ocurre en la actualidad con Trump pero «de modo más obsceno». «El libro puede verse como una analogía de lo que es vivir en una cultura del miedo en la que los gobiernos y corporaciones lo utilizan como herramienta para controlar», asegura. Y es que según el argumento de la novela, la criatura no tiene forma fija y se alimenta de los temores de las personas.

Además de la época, la estructura de la película también es diferente. El remake tendrá dos partes. La primera se centrará en la historia de los protagonistas cuando son pequeños y la segunda, en su etapa adulta. Por ello, el final prepara al espectador para una más que «posible segunda parte». Según explica el director, el estudio quiere hacerla y él también, de hecho ya están trabajando en el guión, pero todo depende de cómo responda el público a esta primera entrega.

El monstruo misterioso con forma de payaso, cuyas víctimas favoritas son los más pequeños, es interpretado por el actor Bill Skarsgård, -'Anna Karenina'-. El elenco lo completan Finn Wolhard, Jaeden Lieberher, Sophia Lillis, Wyatt Oleff, Chosen Jacobs, Jeremy Ray Taylor y Jack Grazer, entre otros.

Encantado con la adaptación

Quien ya ha podido ver 'It' es Stephen King y su crítica es más que positiva. «Tenía muchas esperanzas pero no estaba preparado para lo buena que es». Tanto es así, que el autor la vio por segunda vez. «Volví por segunda vez y sentí que estaba viendo cosas que la primera vez me había perdido». Además, el escritor asegura que a sus fans les gustará esta versión y que van a «disfrutar de verdad con la película».

Esta será la segunda cinta dirigida por Andrés Muschietti, que en 2013 sorprendió con su estreno en Hollywood con la cinta de terror 'Mamá', producida por Guillermo del Toro y protagonizada por Jessica Chastain y Nicolaj Coster-Waldau. La película que contó con un presupuesto de 17 millones de euros, recaudó 123 en todo el mundo.