La pandilla de 'Los Futbolísimos' quiere tomar también los cines 02:25 Óscar Chamorro Miguel Ángel Lamata dirige la adaptación de la serie de libros infantil escrita por Roberto Santiago y que ha vendido más de 1,5 millones de ejemplares DORI AYLLÓN Sábado, 26 agosto 2017, 01:22

'Los Futbolísimos' es una de las series de libros infantiles más vendidas en los últimos años en España, con más de 1,5 millones ejemplares despachados. Escrita por Roberto Santiago e ilustrada por Enrique Lorenzo, salta al cine de la mano del director Miguel Ángel Lamata ('Tensión sexual no resuelta' o 'Isi/Disi: Alto voltaje') para contar las aventuras del equipo de fútbol alevín El Soto Alto. «Es un thriller trepidante lleno de aventuras, humor, romance, misterio y fútbol para todos los públicos», dice su director.

Mientras en las librerías se pueden encontrar ya doce libros de la colección -publicados por SM-, la película que se estrenará en primavera de 2018 sólo se centra en el primero, 'El misterio de los árbitros dormidos'. Pakete y Helena con H, junto con sus compañeros de equipo, tendrán que resolver un misterio: descubrir al peculiar personaje que se dedica a drogar a los árbitros para que vean alucinaciones. Además, los problemas se multiplican para la pandilla. Tiene que ganar los tres últimos partidos ligueros para no bajar de categoría. Si no lo consiguen, darán una gran alegría a Laura (Toni Acosta), la jefa de estudios del colegio que no ve ningún sentido que el equipo continúe porque quiere montar un coro. Pero los 'Futbolísimos' harán todo lo que sea para salvar a su equipo. Lamata resalta que el fútbol es la excusa para contar una historia sobre compañerismo, superación y amistad.

Además de Acosta, Antonio Pagudo, Carmen Ruiz, Joaquín Reyes y Norma Ruiz forman el reparto adulto que acompaña a un grupo de chavales, desconocidos para el gran público, capitaneados por Julio Bohigas y Milene Mayer, (Pakete y Helena con H). «Esto es como un campamento», dice Milene, ante las risas de Julio y Lamata. «Estoy muy feliz por el casting porque el reparto está muy completo con grandes actores de comedia», explica el director orgulloso durante un descanso del rodaje que le ha llevado por Segovia, Guadalajara y ahora Madrid.

Piques

Carmen Ruiz da vida a Juana, la madre de Pakete y la hincha número uno del equipo y tiene «piques» con el personaje de Acosta, que es madre de la portera, Anita, pero están «obligadas» a entenderse. Antonio Pagudo y Norma Ruiz son los entrenadores. Los dos están enamorados uno del otro pero no lo quieren reconocer. El equipo tendrá otra misión, que los dos se den cuenta y sean pareja. Pero el amor también está presente en los más pequeños. Entre Pakete y Helena con H, ya que hay «cierta tensión romántica», explica Lamata.

Acosta resalta que a través de esta película los padres y madres se van a sentir muy identificados. «Se podrá ver la relación entre padres e hijos y reconocer situaciones que pasan a diario». Además sus hijos son lectores de 'Futbolísimos'. «Trabajamos todos en casa para que pudiese participar en la película. Me hacía mucha ilusión». Para Ruiz es el primer film familiar en la que participa: «Tenía muchas ganas de hacer algo con niños y adolescentes porque como actriz me permite jugar mucho». Las dos coinciden en que el público joven es uno de los más severos y tienen mucho respeto al proyecto. «Los niños y adolescentes son más exigentes, a ver qué tal la crítica de los chavales».