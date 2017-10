Oliver Stone: «Weinstein es víctima de un sistema de justicieros» El cineasta Oliver Stone. / Afp El director de cine lamenta que la industria y el público condenen prematuramente a su colega de profesión COLPISA / AFP Viernes, 13 octubre 2017, 15:27

El cineasta estadounidense Oliver Stone ha dicho este viernes que Harvey Weinstein, productor acusado de abusos sexuales y violación, está "condenado por un sistema de justicieros" propio de Hollywood. "Yo soy de la teoría de que hay que esperar hasta que esto llegue a un juicio", ha dicho el director a los periodistas en Busán (Corea del Sur), estimando que la industria cinematográfica y el público condenaban prematuramente.

"Si ha infringido la ley saldrá a la luz. Para mí un hombre no debería ser condenado por un sistema de justicieros", ha agregado Stone, que preside el jurado del festival internacional de cine de esta ciudad surcoreana.

Caída en desgracia

Hollywood está lleno de "historias de terror" pero las acusaciones contra Weinstein, que abarcan varias décadas, son por el momento rumores, en opinión de Stone. "No es fácil lo que está atravesando. Durante ese período era un rival y no lo conocía realmente. He escuchado historias de terror sobre todo el mundo en esta industria, o sea que no voy a comentar cotilleos", ha indicado Stone.

Harvey Weinstein, de 65 años y uno de los productores más influyentes de Hollywood, cayó en desgracia desde que el diario The New York Times publicó el 5 de octubre un artículo sobre sus continuos abusos sexuales a decenas de mujeres, en su mayoría jóvenes actrices y asistentes.

Weinstein, además, ya está siendo investigado por la policía en Nueva York y en el Reino Unido por hasta un cuarto delito de violación. Desde que salió a la luz el escándalo que ha conmocionado Hollywood, numerosas actrices, entre ellas Mira Sorvino, Rosana Arquette, Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie y Léa Seydoux, han manifestado haber sido objeto de insistentes insinuaciones sexuales del productor.

Jane Fonda se lamenta En una entrevista con el programa 'HARDTalk', de la cadena británica BBC, la actriz estadounidense Jane Fonda ha lamentado no haber hablado antes sobre estos supuestos abusos. Así, ha admitido que debió "haber sido más valiente" para hablar de ello tras haberse enterado del escándalo hace un año. Fonda ha señalado que ella no fue víctima de los acosos del productor y ha afirmado que a partir de ahora hablará cuando se entere de este tipo de casos, expresando además su satisfacción por que muchas mujeres hayan salido a relatar sus experiencias. "¿Por qué no hablaron sobre ello? Porque él es poderoso, acosó a jóvenes, la mayoría mujeres que tenían unos veinte años cuando ocurrió, vulnerables, con miedo a que si decían algo o hacían algo, les arruinaría la carrera", ha comentado Fonda.

Para Emma Thompson, un «depredador»

La actriz británica Emma Thompson ha tildado a Weinstein de "depredador" y ha considerado "delictivas" sus acciones. En una entrevista en el programa 'Newsnight' también para la BBC, ha indicado que Weinstein figuraba en lo más alto de una escalera "de acoso y desprecio" en la meca del cine.

Thompson, que en 2007 amenazó con abandonar una película después de que el productor llamara a su coprotagonista "cerda gorda", se ha mostrado tajante. "Es un depredador, es peligroso y lo que ha hecho y está haciendo es delictivo", ha dicho la dos veces oscarizada actriz.

Sobre si pensaba que había otras personas actuando como Weinstein en Hollywood, ha respondido: "Por supuesto. Muchos, muchos". "Quizás no hasta ese extremo. ¿Tienen que ser tan malos como él como para que cuente? ¿Solo cuenta si realmente se lo han hecho a montones y montones de mujeres? ¿O cuenta si se lo hace a una sola mujer una única vez?", ha reflexionado.