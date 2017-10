38 mujeres acusan al director James Toback de acoso sexual James Toback. / Afp El también guionista ha rechazado las acusaciones y ha asegurado que nunca conoció a las víctimas o que si lo hizo «fue durante cinco minutos y no se acuerda» COLPISA / AFP Los Ángeles Lunes, 23 octubre 2017, 19:35

El escándalo de abuso sexual que azota a Hollywood crecía este lunes al desvelarse que 38 mujeres han acusado al director de cine estadounidense James Toback de encuentros sexuales no consentidos, ocurridos durante un periodo de varias décadas.

Toback las atrajo presumiendo de su carrera en el cine, sus conexiones y las posibilidades que tenía de convertirlas en estrellas, según los relatos de las mujeres al diario 'Los Angeles Times'.

Pero en las reuniones, pactadas como entrevistas o audiciones, él llevaba la conversación a temas desagradablemente personales, con preguntas que iban desde la masturbación hasta el vello púbico, explica el diario. "Él me dijo que nada le gustaría más que masturbarse mientras miraba a mis ojos", aseguró Louise Post, hoy guitarrista y cantante de la banda de rock independiente Veruca Salt, quien conoció a Toback en 1987 cuando iba al Barnard College. "Ir a su apartamento ha sido una fuente de vergüenza durante los últimos 30 años. No sé cómo pude ser tan ingenua", dijo Post. Toback ha rechazado las acusaciones, asegurando que nunca conoció a las mujeres o que, si lo hizo, "fue durante cinco minutos y no lo recuerdo".

Toback, que ahora tiene 72 años, ha sido guionista y director de cine desde 1974. Su más reciente película 'The Private Life of a Modern Woman', que tiene como protagonista a Sienna Miller, fue estrenada este año en el Festival de Venecia. Entre sus créditos también está la nominada al Oscar 'Bugsy', dirigida por Barry Levinson y protagonizada por Warren Beatty y Annette Bening.

El diario dijo que entrevistó a las 38 mujeres, que dieron sus testimonios separadamente y de las que 31 testificaron a cara descubierta, así como a personas con las que ellas habían hablado de los incidentes cuando ocurrieron. Ninguna denunció a la policía los encuentros en su momento. Miles de mujeres han relatado historias de abusos sexuales en redes sociales, bajo la etiqueta "#MeToo (#YoTambién), luego de que un escándalo similar surgiera en torno al productor de Hollywood Harvey Weinstein hace unas semanas.

Weinstein, de 65 años, está acusado de abuso y acoso sexual por unas 40 actrices, incluidas Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie y Mira Sorvino. El productor ha insistido en que todos sus encuentros sexuales fueron consensuados, pero investigaciones criminales sobre su caso están en marcha en Nueva York, Los Ángeles y Londres.