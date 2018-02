Muere con 59 años Reg E. Cathey, secundario de 'House of Cards' y 'The Wire' Reg E. Cathey, en 'The Wire'. Intepretó el papel de Fredy Hayes en el restaurante de barbacoa y del político Norman Wilson EFE Los Ángeles (EE UU) Sábado, 10 febrero 2018, 07:31

El actor estadounidense Reg E. Cathey, conocido por sus apariciones en 'House of Cards' y 'The Wire', ha muerto a los 59 años, según anunció hoy David Simon, creador de la serie policíaca. La información fue confirmada después por el portal TMZ, que asegura que el intérprete, que sufría cáncer de pulmón, falleció en Nueva York rodeado por sus familiares y amigos más cercanos.

Cathey ganó el Emmy en 2015 por su papel en 'House of Cards' de Freddy Hayes, el propietario de un establecimiento de carne a la barbacoa. El intérprete fue también candidato al Emmy por ese mismo papel en 2014 y 2016. El otro papel célebre de su carrera fue en el drama 'The Wire', donde daba vida a Norman Wilson, un periodista reconvertido en político de Baltimore. También consiguió gran popularidad por su labor en la serie de HBO 'Oz', en la piel del alcaide Martin Querns. Recientemente se le pudo ver en la serie 'Outcast' y el filme para televisión 'The Immortal Life of Henrietta Lacks'.

"No solo fue un maestro como actor, sino uno de los seres humanos más encantadores con los que he compartido largos días en un set", afirmó Simon a través de su perfil en Twitter. Beau Willimon, creador de 'House of Cards', indicó que Cathey fue "único". "Estaba repleto de vida, generosidad, humor, dignidad y era un fuente de talento. Era querido por todos los que tuvimos la suerte de conocerle y trabajar con él. Lo echaremos mucho de menos", agregó.