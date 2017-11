'Matar a Dios', una comedia trágica y surrealista que trata temas importantes Los directores Albert Pintó y Caye Casas, y los actores Itziar Castro y Emilio Gavira. / JOSE IGNACIO UNANUE «No todo el mundo se atreve a trabajar con enanos y gordas», afirman los actores Emilio Gavira e Itziar Castro RICARDO ALDARONDO SAN SEBASTIÁN. Miércoles, 1 noviembre 2017, 08:30

Con ese título tan impactante y rotundo, 'Matar a Dios', los directores de la película juegan a impactar, lo reconocen, pero también a despistar. El presunto espectador puede pensar que se trata de una película de terror gótico, o de conjuros diabólicos, o de tormentos religiosos. Nada más lejos: en los primeros minutos de proyección se ve que 'Matar a Dios' es una comedia costumbrista... aunque no por mucho tiempo.

La película que ocupará la sesión de las 19.30 horas de esta tarde no pretende epatar con cambios de registro, ni busca la extravagancia. Se puede ver también como una historia costumbrista de una pequeña familia que se prepara para pasar la nochevieja en una masía aislada. Hasta que se les aparece Dios, que amenaza con acabar con toda la humanidad, excepto las dos personas que ellos elijan por votación.

Programa de hoy en el Teatro Principal 17.00 'Clanker Man' de Ben Steiner (corto) y 'The Endless' de Aaron Moorhead. 19.30 'Frenchies' de Kuan-Fu Lin (corto) y 'Matar a Dios' de Pintó & Caye. 22.00 'Expire' de Magali Matgistry (corto) y 'Feliz día de tu muerte' de Christopher Landon.

Programa de hoy en el Teatro Victoria Eugenia 17.00 'Évolution' de Lucile Hadzihalilovic. 19.30 Zinemapelmak: 'Poltergeist'.

'Matar a Dios' encuentra su singularidad en la forma de abordar todos los géneros que roza. «Usamos nuestras armas, jugar a despistar es también una forma de atraer al público. Y nosotros pensamos mucho en el público y no queremos aburrirlo», advierten Albert Pintó y Caye Casas, guionistas y directores de 'Matar a Dios', que vuelven a la Semana con su primer largometraje después de haber ganado el Premio del Público al mejor corto español en 2014 con 'Nada S. A.'. «Estamos cansados de esas películas que ya sabes por dónde van a ir. La nuestra no es una comedia típica y es también una tragedia. Hemos hecho una película para que la gente lo pase bien, pero pasarlo bien no quiere decir que tenga que ser sencilla o banal o plana», explican.

En realidad, en 'Matar a Dios' confluyen muchos temas serios e importantes, desde el machismo a la infidelidad, de la existencia de Dios y el destino de la humanidad al egoísmo, la vejez o la familia. Y en su personalidad es fundamental la elección del reparto: «Nos encantan sus físicos y los explotamos», dice Caye Casas. «En el guion no decía que la mujer tenía que ser gorda ni que Dios iba a ser un enano, pero queríamos a Itziar Castro y a Emilio Gavira porque son dos excelentes actores que podían aportar su propia personalidad a los personajes.

Y ellos lo agradecen muchísimo. «A nosotros siempre nos llaman por nuestro físico, pero trabajar con ellos es encontrarte con unos personajes poliédricos, que pasan por muchos estadios diferentes en una sola secuencia, son muy arriesgados y consiguen cosas inesperadas», explica Itziar Castro.

«No todo el mundo se atreve a trabajar con enanos», asegura Emilio. «Pero con ellos he tenido una confianza total para comentarles lo que me parecía cada escena. Es muy fácil contar con alguien que cuenta contigo», añade el actor, que también recuerda que «Buñuel en su autobiografía hablaba muy bien de los enanos». Y la referencia a Buñuel venía a colación porque es otra de las influencias que se intuyen en la película que han elaborado Pintó y Caye en solo 18 días de rodaje y con un reparto que se completa con la inigualable presencia de Eduardo Antuña (el desastroso manager de '¿Qué fue de Jorge Sanz?'), Boris Ruiz y David Pareja.

Dos estadounidenses

Las sesiones del Principal incluyen hoy dos filmes estadounidenses: 'The Endless', con dos hermanos que vuelven a contactar con la secta en la que estuvieron de pequeños; y 'Feliz día de tu muerte' traslada al terror, y a una fiesta que acaba en asesinato, el esquema de la jornada que se repite una y otra vez, como en 'Atrapado en el tiempo'.