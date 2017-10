Maribel Verdú para el Puente Colgante 01:03 El rodaje de 'Ola de crímenes', la película de Gracia Querejeta producida por Telecinco Cinema, interrumpe el servicio del transbordador bilbaíno por primera vez en su historia OSKAR BELATEGUI Lunes, 9 octubre 2017, 21:21

San Francisco tiene el Golden Gate, Nueva York el Puente de Brooklyn y Bilbao el Puente Colgante. El cine ha aprovechado hasta la extenuación las siluetas de los dos primeros. Sin embargo, el icónico Puente de Vizcaya apenas ha aparecido en películas: Imanol Arias saltaba desde su barquilla en ‘Sálvate si puedes’ (1994) de Joaquín Trincado -bueno, el actor no, un especialista- y Koldo Azkarreta firmó en 1990 un galardonado cortometraje titulado ‘Hitchcock en el puente colgante’, que homenajeaba al maestro del suspense con la estampa de la Ría de fondo.

‘Ola de crímenes’ comenzó este lunes su primer día de rodaje con una hazaña muy bilbaína: interrumpir entre las siete de la mañana y las ocho de la tarde el servicio del Puente Colgante, que utilizan cada día 7.000 usuarios. Su directora gerente, Marta Uriarte, confirmaba que era la primera vez que se suspendía el servicio para que filmaran las cámaras. No hubo colas ni quejas. Los gasolinos que enlazan Las Arenas y Portugalete triplicaron su frecuencia (en vez de un bote hubo tres) y el único inconveniente era que no se podían abonar los 0,35 euros del billete con la tarjeta Barik. La atracción imprevista para los turistas y locales era la presencia de Maribel Verdú, que a cada pausa del rodaje era asaltada para protagonizar ‘selfies’.

Gracia Querejeta firma la película más ambiciosa que se rodará este año en Euskadi, con un presupuesto que supera los tres millones de euros. Telecinco Cinema se ocupará de promocionar el próximo año el estreno de una comedia de humor negro distribuida por Universal y con un casting de infarto: junto a Verdú figuran Paula Echevarría, Luis Tosar, Juana Acosta, Raúl Arévalo y Antonio Resines. Las calles de Getxo, el Palacio de Olabarri, el Paseo de Botica Vieja, Portugalete y la Ría serán los escenarios de una cinta escrita por el bilbaíno Luis Marías... que en su día firmó también el guion de ‘Sálvate si puedes’. Se ve que el Puente Colgante le obsesiona.

«Esta es una comedia desternillante con muchos elementos de cine de acción. La historia arranca con un impacto para el espectador y a partir de ahí el personaje de Maribel se sube a una montaña rusa sin freno», describe Marías. «Durante toda la película pasan montones de cosas. Es una comedia con otras capas y lecturas más serias, de ahí que esté una directora como Gracia Querejeta, capaz de tocar los dos palos y hacerlo bien: lo divertido y espectacular, y lo íntimo y serio».

La hija de Elías Querejeta se encontraba «feliz» de rodar en el País Vasco aunque hubiese preferido un día más nublado y bilbaíno. El equipo de ‘Ola de crímenes’ estará tres semanas en Vizcaya y otras cuatro en Madrid. «Hemos tenido la suerte de que nos han concedido todo tipo de facilidades para rodar aquí», se felicitaba. «El Puente Colgante es un lugar de encuentro en la película, de equívoco». La directora define ‘Ola de crímenes’ como «una comedia con muchísima acción, muy femenina». «Hay escenas complicadas de rodar, con peleas, tiros y acción, pero se superarán».

Señora bien de Neguri

Pese a llevar siete largometrajes a sus espaldas, la autora de ‘Felices 140’ no termina de acostumbrarse al vértigo del primer día de rodaje. «Cuantas más películas has hecho, más miedo tienes. La experiencia es un faro colocado en el culo en lugar de algo que sirva. Lo que se rueda se queda para siempre, así que más vale que lo hagamos bien». Bilbao será un protagonista más de la cinta en esta historia protagonizada por una señora bien de Neguri divorciada (Maribel Verdú), cuyo hijo adolescente mata a su padre en un arrebato. Ella decide hacer lo imposible por ocultar el crimen a la Ertzaintza, desatando una espiral de violencia.

«A Maribel siempre la había visto de protagonista», reconoce Luis Marías. «Otros me han sorprendido más, como Paula Echevarría en el papel de mala, una hija de puta integral. Me chocó al principio, pero después me he dado cuenta de que es una elección que está muy bien». El autor de los guiones de ‘Tu novia está loca’ y ‘Todo por la pasta’ siempre había envidiado que Hitchock mostrara en sus películas un paisaje urbano espectacular. «Y yo, que soy de Bilbao, por fin puedo hacerlo».

«Es un sector estratégico»

Eduardo Carneros, uno de los productores junto a Bowfinger, la empresa de Santiago Segura y su socia María Luisa Gutiérrez, también estaba pletórico porque Euskadi acoja cada vez más rodajes. Los incentivos fiscales de la Diputación de Bizkaia tienen buena parte de culpa. «Afortunadamente hay una conciencia de ello, un movimiento estratégico diseñado por los políticos. Se han dado cuenta de que el sector audiovisual es un sector estratégico en toda Europa», se ufana Carneros. «Eso significa que genera trabajo entre los jóvenes, crea riqueza y comunica muy bien la imagen de los territorios a nivel mundial. Hoy en día el mundo es un plató global. La televisión y el cine van allí donde se les dan facilidades. Damos las gracias a la Diputación Foral de Bizkaia, a la Bilbao Film Commission y a los Ayuntamientos de Bilbao, Getxo y Portugalete por las facilidades dadas. Esta va a ser una película evento, muy ambiciosa comercialmente, y se va a ver en muchos sitios. Cuando vas a Nueva York te suena todo por las películas. Ese es nuestro objetivo».

Con permiso de Maribel Verdú, la más perseguida por los paparazzi estos días será Paula Echevarría, presencia constante en la prensa del corazón tras su separación de David Bustamante. La actriz e ‘it girl’ está ligada a Mediaset con un contrato de larga duración del que la miniserie ‘Los nuestros’ y la película de Querejeta son sus primeros proyectos.