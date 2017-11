Koldo Almandoz refleja el tránsito de trabajadores en la periferia

Patxi Bisquert y Ramón Agirre, dos hermanos en silencio

Patxi Bisquert y Ramón Agirre interpretan a los dos hermanos que conviven sin hablarse. «Al escribir el guion ya tuve claro que uno de los hermanos tenía que ser Patxi Bisquert, y tuve la suerte de que él quiso hacerla», asegura Almandoz. Con Ramón Agirre ya había trabajado antes en su cortometraje 'Deus et machina' (2012). «No estoy muy acostumbrado a trabajar con actores profesionales, pero tengo muy claro, sobre todo, lo que no quiero. He tenido suerte porque me han dado lo que necesitaba, pero sin tener que marcarles mucho, fiándome de la intuición, partiendo de un tono y una contención y dejando que ellos aportaran lo que consideraban necesario para el personaje». La película es euskera, pero «con aportaciones de los idiomas propios de cada personaje».