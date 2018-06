Jazzinema crece en su tercera edición El ciclo dedicado al cine y la música jazz programará once películas en las próximas semanas ITZIAR ALTUNA Viernes, 1 junio 2018, 14:28

La tercera edición de Jazzinema amplia su duración a dos meses y el número de títulos que proyectará. El ciclo organizado por la Filmoteca Vasca, en colaboración con el Festival de Jazz y el Zinemaldia crece y se afianza en la agenda cultural de la ciudad. El director de la Filmoteca, Joxean Fernández, y el director del Jazzaldia, Miguel Martín, han presentado esta mañana las películas que se podrán ver durante este ciclo, que «ya forma parte de la propia programación del Jazzaldia», ha admitido Miguel Martín.

A partir de la semana que viene y hasta el 27 de julio, en la sala de Cine 1 de Tabakalera se exhibirán once títulos, entre películas y documentales. Desde títulos clásicos como 'Con faldas y a lo loco' (Billy Wilder, 1959); 'El hombre del brazo de oro' (1955) y 'Anatomía de un asesinato' (1959) de Otto Preminger; y 'Stormy Wather (Andrew L.Stone, 1943), a clásicos modernos del los años 80 como 'Ornnete:made in America' (Shirley Clarke, 1985), 'The Fabulous Baker Boys (Steve Kloves, 1989), 'Bird' (Clint Eastwood, 1988) y 'Thelonious Monk: Straight, no chaser' (Carhlotte Zwerin, 1988).

Además, el ciclo proyectará documentales sobre grandes nombres del mundo del jazz como Ernesto Lecuona y Nina Simone, y estrenará 'Blue Note Records: beyond de notes', una película que explora la visión que se esconde tras el icónico sello discográfico americano del jazz, y cuya directora, Sophie Huber, acudirá a la presentación del filme.Todos los títulos se proyectarán en versión original, y tres serán subtituladas en euskera.

Jazzinema celebrará su última jornada el 27 de julio, con una mesa redonda en la que participarán el cineasta Fernando Trueba y el crítico de cine Carlos Boyero, y que moderará la periodista Ruth Pérez de Anucita, en la que analizarán la presencia del jazz en el mundo del cine.