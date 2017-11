El Japón más disparatado como pintxopote de la Semana Yosihiro Nishimiura estará en el Principal para presentar 'Meatball Machine Kodoku'. / SARA SANTOS Dos filmes de Takashi Miike y Yosihiro Nishimura protagonizan hoy la noche nipona, tras el maratón de cortometrajes españoles RICARDO ALDARONDO SAN SEBASTIÁN. Jueves, 2 noviembre 2017, 06:56

La oferta es irresistible para cualquier merodeador de la Semana de Terror: dos películas de los más reputados maestros de la creación cinematográfica más disparatada de oriente, en una Japan Gaua que no solo fomenta las relaciones entre continentes sino que también cumple el ritual semanal de atención al manga, la yakuza, el humor amarillo y la fantasía destructora.

De la incansable factoría de Takashi Miike, que no hay año que no tenga algo que mostrar en la Semana, se verá en la doble sesión de las 22.00 horas su 'Jojo's Bizarre Adventure: Diamond is Unbreakable'. En su cambiante cine, Miike ofrece esta vez su adaptación del célebre manga, protagonizado por una chica que tiene el poder de sanar a las personas y recomponer objetos rotos. Producida por Warner, pero no por ello exenta de la tendencia a descolocar al personal característica de Miike, esta aventura de JoJo también bebe de las fuentes del cine negro, del gore y del ambiente de yakuzas.

Pero la estrella de la noche nipona, con su rotunda presencia en carne y hueso y su mirada entre demoledora y burlona, será el director Yoshihiro Nishimura, que estará en el Principal para mostrar los resultados de una película, 'Meatball Machine Kodoku' en la que, asegura, empleó «cuatro toneladas de sangre». El hecho de que lleve la palabra 'albóndiga' en el título no va nada desencaminado: la acumulación de picadillo y casquería a lo largo de su disparatado argumento es solo una de las características de una película que viene a ser una nueva versión de otra en la que intervino el propio Nishimura, aunque no como director, sino como experto en efectos especiales, la labor por la que es más venerado en el fantástico japonés.

Programa para hoy | Teatro Principal 17.00 Maratón de cortos españoles. 19.30 'A Child Outside' de Panos Eliakopoulos (corto) y 'Black Hollow Cage' de Sadrac González-Perellón. 22.00 Japan Gaua con 'JoJo's Bizarre Adventure: Diamond Is Unbreakable' de Takashi Miike y 'Meatball Machine Kodoku' de Yoshihiro Nishimura.

Teatro Victoria Eugenia 19.30 'The Final Girls present: We Are the Weirdos', antología de cortos de terror de la asociación británica sobre temas feministas.

El director de las muy apreciadas 'Tokyo Gore Police' (2008) y 'Vampire Girl vs Frankenstein Girl' (2009) ha querido quitarse una espinita: en 'Meatball Machine' (2005) no tuvieron suficiente tiempo para trabajar. Sobre todo en su apartado de los efectos especiales. Así que se ha querido dar un homenaje con esta nueva versión «aunque no hay mucha diferencia de presupuesto con la primera, pero sí de tiempo», afirmaba ayer el director en una rueda de prensa a cuyo término preguntó si no tenía que hacer nada más, «desnudarme, bailar o gritar, porque veo que los periodistas están muy callados y tranquilos». El director de la Semana, Josemi Beltrán, le explicó que debía reservar esa expresión libre para la sesión de esta noche en el Principal, ante el público. A saber qué le habían contado sobre las exigencias de la organización a los artistas que visitan el Terror donostiarra.

Un cobrador de deudas

En cualquier caso el desmadre sí está garantizado en la película, que tiene dentro a unos extraterrestes terribles que empiezan por un barrio de Tokio su conquista de la Tierra. Un cobrador de deudas con una enfermedad terminal, encargado de preservar la supervivencia de la raza humana, es solo uno de los puntos de partida de un filme que también refleja un cierto descontento con la sociedad actual de Japón. «Todo el mundo se queja del sitio donde vive, siempre hay frustraciones, es difícil estar contento al 100% con tu entorno. Pero es difícil precisar qué cosas producen esa frustración», apunta. «Los japoneses tenemos muchos sentimientos encontrados, siempre hay cosas que nos inquietan, un terremoto, una central nuclear o ahora la amenaza de Corea del Norte».

«Me dan rabia esos manga románticos que no tienen nada más, yo seguiré con mis películas locas»

«A los japoneses siempre nos inquieta algo, una central nuclear o la amenaza de Corea del Norte»

Más rotundo se muestra al hablar de los manga que «solo hablan de adolescentes enamorados, me dan rabia esas comedias románticas que no tienen nada más». Y le preocupa que los jóvenes cineastas japoneses tengan cada vez más dificultades para hacer cine, «para los de mi generación era más fácil». Por eso les apoya desde su productora, mientras afirma: «Yo voy a seguir con mis películas locas».

A primera hora de la tarde, será el turno del también tradicional maratón de cortos españoles, dos horas con ocho de los títulos más selectos del año.