Jane Fonda y Robert Redford, León de Oro a toda su carrera La actriz estadounidense Jane Fonda. / Reuters Ambos intérpretes recibirán el galardón honorífico del 74º Festival Internacional de Cine de Venecia EFE Roma Lunes, 17 julio 2017, 14:05

La actriz estadounidense Jane Fonda, junto a su compatriota el actor y director Robert Redford, recibirá el León de Oro a toda su carrera durante la próxima Mostra de Venecia, según anunciaron este lunes los organizadores de este festival internacional de cine.

La entrega del galardón ex aequo tendrá lugar el 1 de septiembre en el veneciano Palacio del Cine del Lido, antes de la proyección fuera de concurso de la película 'Our souls at night', de Netflix y protagonizada por los galardonados.

El director de la Mostra, Alberto Barbera, describió a Fonda, Óscar por 'Klute' (1972) y 'Coming Home' (1979), como "una de las mayores protagonistas de la escena cinematográfica internacional" que "ha demostrado una incesante capacidad de reinventarse".

Y destacó su "existencia marcada por pasiones intensas, vivida bajo el lema de la independencia de toda forma de conformismo, con una generosidad conmovedora y vulnerable", como activista política y social, ‘sex symbol’, escritora e icono feminista.

«Un narrador excepcional»

Sobre Redford el director de la Mostra dijo de que, además de "un narrador excepcional", es un "actor instintivo y al mismo tiempo reflexivo, dotado de una escrupulosa atención por el detalle" y destacó su "combinación de rigor, inteligencia y gracia".

'Our souls at night', que será distribuido por la plataforma Netflix este año, narra la historia entre la viuda Addie Moore (Fonda) y su vecino Louis Waters (Redford), dos desconocidos que pese a la cercanía no han mantenido un contacto durante décadas.

El 74º Festival Internacional de Cine de Venecia se desarrollará entre el 30 de agosto y el 9 de septiembre y un jurado presidido por la actriz estadounidense Annette Bening otorgará los premios entre las películas a concurso, que se conocerán el próximo 27 de julio.