James Cameron critica sin piedad «Wonder Woman»: «Supone dar un paso hacia atrás» James Cameron, Gal Gadot y Patty Jenkins El director de películas de acción como «Terminator» y «Avatar» cree que la cinta protagonizada por la superheroína ofrece una «imagen cosificada» de la mujer DV San Sebastián Sábado, 26 agosto 2017, 23:09

James Cameron, director de icónicas películas del siglo XX como 'Terminator' y 'Titanic', ha concedido una entrevista al periódico británico 'The Guardian' con motivo del estreno de la versión 3D de 'Terminator 2: El juicio final'. Sin embargo, la entrevista ha trascendido debido a las declaraciones del cineasta sobre 'Wonder Woman', en comparación a los personajes femeninos de sus propias películas como Sarah Connor (Linda Hamilton) o Rose (Kate Winslet) o incluso la Ellen Ripley (Sigourney Weaver) de 'Alien'.

Sobre 'Wonder Woman', James Cameron cree que la «auto-felicitación» y «palmadita en la espalda» por parte de Hollywood han sido «muy erróneas». ¿El porqué? «Ella es un icono cosificado y se trata solamente del Hollywood masculino haciendo lo mismo de siempre. No digo que no me gustara le película, pero, para mí, es un paso hacia atrás. Sarah Connor no fue un icono de belleza. Era fuerte, problemática, una madre horrorosa y se ganó el respeto de la audiencia por sus agallas».

Unas declaraciones que Patty Jenkins, directora de 'Wonder Woman', no ha tardado en contestar mediante Twitter: «La incapacidad de James Cameron para entender qué es 'Wonder Woman' y lo que representa a todas las mujeres del mundo, no es sorprendente porque, aunque sea un gran director, no es una mujer. Las mujeres fuertes son geniales. Su elogio a mi película 'Monster' y nuestra representación de una mujer fuerte pero dañada, fue bienvenido. Pero si las mujeres siempre tienen que ser duras, difíciles y problemáticas para ser fuertes, y no estamos libres de ser polifacéticas o celebrar un icono de una mujer porque es atractiva y encantadora, entonces no hemos avanzado mucho. Creo que las mujeres pueden y deberían ser todo lo que los personajes masculinos protagonistas deberían ser. No hay un prototipo acertado y erróneo de mujer poderosa. Y la enorme audiencia femenina que ha hecho de esta película un éxito, por supuesto que puede elegir y juzgar sus propios iconos de progreso».