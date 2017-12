'Handia' supera los 90.000 espectadores y ya es la película en euskera más vista Jon Garaño y Aitor Arregi, directores de 'Handia' / MICHELENA La obra de Aitor Arregi y Jon Garaño está entre las cinco nominadas como mejor película en los premios Forqué RICARDO ALDARONDO SAN SEBASTIÁN. Martes, 5 diciembre 2017, 07:19

Desde su estreno el pasado 20 de octubre, y con los pases previos en el Festival de San Sebastián la película 'Handia' dirigida por Aitor Arregi y Jon Garaño ya ha tenido más de 90.000 espectadores, lo que la convierte en la película en euskera más vista en cines de la historia. Ese puesto lo ocupaba hasta ahora la película 'Erreporteroak'(1984), de Iñaki Aizpuru que según los datos del ICAA (Instituto de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales) alcanzó 90.085 espectadores.

'Handia', que continúa en cartelera en su séptima semana de proyección, logró solo en su primer fin de semana más de 25.000 espectadores, mayoritariamente con su versión original en euskera, y también en algunas ciudades con las copias dobladas.

Especialmente destacable es el dato de asistencia en San Sebastián, donde ha alcanzado los 16.000 espectadores y aún se mantiene en los cines Príncipe.

Y en esta semana también superaba otra cifra redonda, el medio millón de euros de recaudación en las salas de estreno.

Con 'Verano 1993'

'Handia' también figura entre las cinco mejores películas del cine español, a juicio de los votantes en las nominaciones de los premios Forqué. La película de Aitor Arregi y Jon Garaño ha sido nominada junto a 'Abracadabra', de Pablo Berger; 'El Autor', de Manuel Martín Cuenca; 'La librería', de Isabel Coixet, y 'Verano 1993', de Carla Simón. Los Premios Forqué, organizados por la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA) y que se entregarán el próximo 13 de enero en el Palacio de Congresos de Zaragoza.

'Handia' ha recibido una segunda nominación en la categoría de Cine y Educación en Valores: 'Deep', de Julio Soto Gúrpide y 'Lo que de verdad importa', de Paco Arango.

En la categoría de mejor actor 'Handia' no ha tenido suerte para sus protagonistas, Eneko Sagardoy y Joseba Usabiaga. Compiten Andrés Gertrúdix, por 'Morir'; David Verdaguer, por 'Verano 1993'; Javier Gutiérrez, por 'El autor'; y Juan Diego, por 'No sé decir adiós'. Como mejor actriz figuran Adelfa Calvo, por 'El autor'; Anna Castillo, por 'La Llamada'; Bruna Cusí, por 'Verano 1993'; Marian Álvarez, por 'Morir'; Maribel Verdú, por 'Abracadabra' y Nathalie Poza por 'No Sé Decir Adiós'.