Así celebró el equipo de 'Handia' las 13 nominaciones a los Goya «¿13? Uno dijo 9 y nos echamos a reír», revela Jon Garaño, codirector de la película vasca Xabier Berzosa, arriba, los también productores Fernando Larrondo, José Mari Goenaga e Iñigo Obeso, y en la fila de abajo Ander Sistiaga, Jon Garaño, Aitor Arregi, Xanti Salvador e Iñaki Gómez, celebrando el triunfo en Irusoin. / JOSE USOZ RICARDO ALDARONDO SAN SEBASTIÁN. Jueves, 14 diciembre 2017, 06:58

Casi ni les daba tiempo a celebrarlas, mientras escuchaban una tras otra, las 13 nominaciones para la 32 edición de los Goya que acabaron recibiendo los responsables de 'Handia' y que pone la película producida en San Sebastián por Moriarti e Irusoin en lo más alto para los premios que se entregarán en Madrid el 3 de febrero.

Mejor película, dirección, guion original, actor revelación (Eneko Sagardoy), música (Pascal Gaigne) y prácticamente todas las categorías técnicas (dirección de producción, fotografía, montaje, dirección artística, vestuario, maquillaje y peluquería, sonido y efectos especiales) son los apartados en que 'Handia' ha quedado finalista, lo que supone un reconocimiento a todos los aspectos de la película.

«¿Quién se esperaba trece? De nosotros nadie, desde luego. Uno ayer vaticinó que iban a ser nueve y nos echamos todos a reír», reconocía Jon Garaño, director junto a Aitor Arregi de la película sobre el gigante de Altzo. El hecho de que la semana pasada 'Handia' figurara en las nominaciones como mejor película de los premios Forqué y de los Feroz, ya indicaba que iban por buen camino.

«Se ve que las películas en euskera no tienen que ser solo pequeñas producciones» Jon Garaño, Director

«Lo importante son las nominaciones, que te reconozcan en todos los aspectos» Aitor Arregi, Director

Reunidos en las oficinas de Irusoin para escuchar la lectura de las nominaciones en la mañana de ayer, minutos después de conocer el triunfo aún no se lo podrían creer. «Con las primeras nominaciones ya estábamos como locos, porque iban cayendo una tras otra, efectos especiales, sonido, maquillaje...», nos contaba Jon Garaño. «Y de los que estábamos aquí reunidos al primero que han nombrado ha sido Ander Sistiaga, el director de producción, y ya hemos estallado porque ha hecho un trabajo impresionante y nos daba pena que por ser una labor menos vistosa se quedara fuera de la fiesta. Pero no podíamos gritar mucho, porque si no nos perdíamos la lectura de la siguiente nominación».

Los productores Xabier Berzosa, Iñigo Obeso, Iñaki Gómez, Jose Mari Goenaga y Fernando Larrondo y uno de los responsables del sonido, Xanti Salvador, también rodeaban a los directores, visualizando esa labor de equipo que caracteriza a quienes ya estuvieron en los Goya con 'Loreak', aunque en esa ocasión solo tuvieron dos nominaciones, mejor película y mejor música, también de Pascal Gaigne.

Les quedaba la pena de que Joseba Usabiaga no haya sido elegido en la categoría de actor protagonista en la que se presentaba (porque ya fue actor revelación con 'Pikadero' y no se puede repetir), pero los directores y guionistas reconocen que «la competencia era dura, porque hay nombres muy potentes». Y destacan que el trabajo de Eneko Sagardoy, que «ha sido impresionante, de entrega total» se complementa totalmente con el de Usabiaga. Antonio de la Torre ('Abracadabra'), Javier Gutiérrez ('El autor'), Javier Bardem ('Loving Pablo') y Andrés Gertrúdix ('Morir') son los elegidos.

'Handia' se pone en cabeza con trece nominaciones, y competirá con 'La librería' (12), 'El autor' (9), 'Verano 1993' y 'Abracadabra' (ambas con 8), en cuanto a número, aunque en la categoría de mejor película se incluye 'Verónica' en lugar de 'Abracadabra'.

«El gran salto está en las nominaciones, que te reconozcan en todos los aspectos, aunque luego no ganes nada», considera Aguirre, mientras Garaño ve todo en positivo: «Si luego el titular es 'Handia se queda sin nada', volverán a hablar de la película, por lo menos hemos estado en la pomada». Ahora el mes y medio que queda hasta la gala «es para saborearla a gusto, y luego que venga lo que venga», dice Aguirre.

Cerca de los 100.000

Cuando está en su novena semana de proyección, desde su estreno el 20 de octubre, 'Handia' sigue llenando sesiones en el cine Príncipe de San Sebastián. Y esto será un nuevo espaldarazo para una película que ya está cerca de los 100.000 espectadores: «Ahora intentaremos reestrenarla en Madrid y Barcelona y otras ciudades».

Es, por supuesto, la primera vez que una película en euskera se coloca como favorita en los Goya, y se da la circunstancia de que entre las cinco nominadas también hay una película en catalán, 'Verano 1993'. «Me hace feliz pensar que los académicos que han votado han valorado que estas películas merecen estar ahí por lo que son, y que eso haya trascendido sobre el idioma en que están realizadas», expresa Aitor Arregi. «Eso me da sensación de madurez». Para Garaño, «puede dar la sensación de que una película en euskera se tiene que quedar en un circuito pequeño, en festivales, y como ocurrió con 'Loreak', tenga un reconocimiento puntual y ya está. Creo que es bonito que con 'Handia' se demuestre que los equipos técnicos de aquí puedan tener una factura como para que sean nominados en todas las categorías», apunta Garaño. «Nos sirve, a nosotros y a toda la sociedad, para creérnoslo, y ver que se pueden hacer películas así en euskera, y no solo pequeñas producciones».

En esta misma semana 'Handia' ha sido elegida como mejor película en el festival Noir In de Milán, por encima de un filme que compitió en Cannes como 'En realidad nunca estuviste aquí' de Lynn Ramsay, que se quedó con una mención especial del jurado. «Lo bonito es ver cómo un italiano o un finlandés descifra esto. Y comprobar que les llega, que deja muy buena sensación. Joseba Usabiaga fue a recoger el premio y le venía gente muy emocionada a comentarle la película».

A por la siguiente

Mientras se hacen a la idea de los preparativos que les espera en las próximas semanas, todo el equipo está metido de lleno en su siguiente película, 'La trinchera infinita', que se desarrolla en Andalucía. Estos días han estado haciendo el 'casting' en Madrid y la previsión es empezar el rodaje en mayo. «La segunda parte se rodará en verano, porque hay un cambio en los personajes», explica Garaño. «La película se centra en la historia de los 'topos' que se escondían en su casa en la Guerra Civil y en la posguerra, algunos durante más de 30 años».