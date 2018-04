El Festival de Cine y Derechos Humanos de San Sebastián muestra este fin de semana diez cortos de realidad virtual Presentación de las películas. / Iñigo Royo Se ofrece deste este viernes hasta el domingo en la oficina de información del certamen, en el teatro Victoria Eugenia EL DIARIO VASCO Viernes, 20 abril 2018, 14:40

El Festival de Cine y Derechos Humanos (DDHH) de San Sebastián ofrece, desde este viernes hasta el domingo, 10 cortometrajes de realidad virtual en su oficina de información, ubicada en el teatro donostiarra Victoria Eugenia. Oficialmente el festival se inaugura a las 19.30 horas de este viernes, con 'El orden divino', de la directora suiza Petra Biondina Volpe, que obtuvo tres premios en el festival neoyorkino de Tribeca, entre ellos el del público

Los organizadores del certamen han explicado que «la cantidad de imágenes de conflictos y violaciones de los derechos humanos que nos llegan puede desembocar, a veces, en una indiferencia o insensibilización» y, en este contexto, han apuntado que «la realidad virtual y las experiencias inmersivas se convierten en herramientas audiovisuales más potentes para generar empatía, hasta el punto de que la propia ONU tiene ya su departamento de realidad virtual».

Esta muestra de cortos ha sido comisariada por Zacarías de Santiago y cuenta con diez piezas. De este modo, Ignacio Marín estrena en el festival su pieza más reciente, 'Profesión: niña' (2018), en la que sigue a una niña en su difícil día a día en su pueblo de Etiopía.

También se podrá ver antes de su lanzamiento en plataformas 'VR The Last Goodbye' (2017) sobre el antiguo campo de concentración de Majdanek; 'Clouds Over Sidra' (2015), la primera pieza de realidad virtual encargada por la ONU en 2015 y que se estrenó en el Foro Económico de Davos para concienciar sobre el problema de las personas refugiadas sirias. La ONU tiene su propio departamento de realidad virtual, del que es asesor el director del documental, Gabo Arora.

El festival también mostrará cómo han usado la realidad virtual en sus campañas. Amnistía Internacional ha abordado la crisis de la población rohingya en 'Forced to Flee' (2017); Médicos Sin Fronteras ha mostrado el drama que viven las personas inmigrantes rescatadas de sus pateras en 'Seguir con vida: Mediterráneo' (2017); Greenpeace muestra el problema del cambio climático en 'A Journey to the Arctic' '(2016) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas encargó 'Born into Exile' (2017) sobre la problemática que tienen las mujeres embarazadas viviendo en campos de personas refugiadas, en este caso víctimas de la guerra en Siria acogidas en Jordania.

Completan la programación 'Orgullo: un documental en 360' (2017), rodado el año pasado durante la fiesta del orgullo gay en Madrid, 'Bashir's Dream' (2017), que mezcla imagen real con animación, y 'Collisions' (2016), rodada en el remoto desierto australiano.