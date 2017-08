Fallece a los 82 años el actor y guionista Joseph Bologna El actor y guionista Joseph Bologna. / Archivo Nacido en el distrito neoyorquino de Brooklyn, fue nominado a un Oscar en 1971 por el guion de 'Amantes y otros extraños' EFE Nueva York Lunes, 14 agosto 2017, 18:08

El actor y guionista estadounidense Joseph Bologna falleció el pasado domingo a los 82 años en California (EE UU) después de tres años de lucha contra un cáncer, según confirmó este lunes su publicista, Dick Guttman.

"Tuvo una vida preciosa y una muerte preciosa habiendo vivido tres años desde que le diagnosticaron un cáncer de páncreas en el (hospital) Cedars Sinai", aseguró por su parte en un comunicado la esposa de Bologna, la actriz Renee Taylor.

Taylor quiso en el texto expresar su agradecimiento "a los médicos que trataron su enfermedad"; gracias a ellos, según apuntó, Bologna pudo recibir el pasado 26 de febrero el Lifetime Achievement Award durante la gala 'Night of 100 Stars' o "viajar un mes a su lugar favorito: Italia".

Bologna era conocido por su papel en la comedia 'Mi año favorito' (1982) y 'Transilvania 6-5000' (1985), e incluso fue nominado a un Oscar por el guion del largometraje 'Amantes y otros extraños' (1970), adaptando la homónima obra de teatro de Broadway que había sido dos años antes escrita y protagonizada por él y por su esposa.

Aunque para los directores de casting Bologna tenía el aspecto del típico mafioso, papel que interpretó en películas como 'Honor Thy Father' y 'Cops and Robbers', al actor también le gustaba participar en comedias, como 'Lío en Río' (1984), que protagonizó junto a Michael Caine y Demi Moore.

Casado durante más de medio siglo

El actor y su pareja, casados durante más de medio siglo y que renovaron su compromiso hasta en cinco ocasiones, escribieron conjuntamente más de 22 obras de teatro y colaboraron en numerosos proyectos de cine y televisión.

Nacido en el distrito neoyorquino de Brooklyn en 1934, Bologna creció en el seno de una familia italoamericana de clase trabajadora; y, tras servir en la Marina estadounidense, pasó a trabajar en publicidad, sector en el que dirigió varios anuncios hasta que inició su carrera en el teatro y el cine.

Al margen de 'Mi año favorito' y 'Transilvania 6-5000', Bologna también actuó en 'La mujer del año' (1976), 'La mujer de Rojo' (1985) y 'It Had to Be You' (1989), y en los últimos años participó en el doblaje de la cinta de animación 'Ice Age: El deshielo' (2006).