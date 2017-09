‘Errementari’ inaugurará la Semana de Terror La película del vitoriano Paul Urkijo Alijo llegará a San Sebastián tras su estreno mundial en el Festival de Sitges RICARDO ALDARONDO Jueves, 14 septiembre 2017, 12:10

El esperado filme del vitoriano Paul Urkijo Alijo que actualiza una leyenda vasca en clave de cine fantástico, 'Errementari', inaugurará la Semana de Terror de San Sebastián el 28 de octubre.

Con Alex de la Iglesia entre los productores asociados, y protagonizada por Kandido Uranga, Uma Bracaglia, Eneko Sagardoy y Ramón Agirre, 'Errementari', debut en el largometraje del destacado cortometrajista Paul Urkijo Alijo, es un cuento gótico rodado en euskera que se inspira en el mítico personaje del folclore vasco Patxi Errementaria.

Previamente a su paso por la Semana de Terror, la película tendrá su estreno mundial en el próximo Festival de Sitges.

La Semana de Terror también ha adelantado un total de doce títulos que formarán parte de la Sección Oficial en la próxima edición, que se desarrollará del 28 de octubre al 3 de noviembre.

Entre ellos se encuentran las nuevas películas de destacados cineastas como Kiyoshi Kurosawa ('Before We Vanish'), Xavier Gens ('The Crucifixion'), Kornél Mundruczó ('Jupiter's Moon') o Yoshihiro Nishimura ('Meatball Machine Kodoku').

También participarán en la Semana de Terror las producciones españolas 'Black Hollow Cage' de Sadrac González-Perellón y 'Los resucitados' de Arturo de Bobadilla, además de la estadounidense 'The Endless' de Justin Benson.