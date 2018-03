Un drama familiar, lo nuevo del equipo de 'Handia'

«Me gustaría que conservara la ambigüedad, pero no es imprescindible», dice Zaldua

‘Ama’ era el título del relato original de todo un cultivador de la narrativa breve, el donostiarra Iban Zaldua. Fue publicado en el libro ‘Inon ez, inoiz ez’ (Elkar, 2014). Aitor Arregi lo leyó, quedó prendado de su historia, su combinación de géneros y sus posibilidades visuales, y lo propuso como proyecto a sus compañeros de Moriarti.

«Siempre sorprende e ilusiona que alguien quiera adaptar un texto tuyo», explica Iban Zaldua. «No es la primera vez que unos cineastas se interesan por mi obra. Pero sí la primera vez que se realiza, y siento, evidentemente, mucha curiosidad». Nuria Ricote y José Ramón Zabaleta adaptaron en un guion el cuento ‘Entropía’, pero no llegó a realizarse. Imanol Ortiz López, también cineasta, sí adaptó al formato de microteatro el cuento ‘Zelula lokartua’, con Karlos Aurrekoetxea y Alex Larumbe.

Zaldua se mantiene al margen de este corto: «Creo firmemente en que una adaptación es una obra aparte. Mi relato, en manos de los cineastas, ya no es mío. Lo mismo que cuando llega a manos de cualquier lector, vaya».

El autor de novelas como ‘Si Sabino viviría’ (Lengua de Trapo, 2005) y ensayos como ‘Ese idioma raro y poderoso’ (Lengua de Trapo, 2012) siente curiosidad por los aspectos que engancharon a los cineastas. «Creo que este cuento tiene un aspecto muy visual, y por eso me ha hecho aún más ilusión que lo eligieran. Plantea un juego entre una interpretación fantástica y una interpretación realista, que me pareció interesante cuando lo escribí».

No exige nada a los cineastas. «Me haría gracia que conservara ese punto de ambigūedad. Pero no me parece imprescindible. Casi nada es fundamental en una adaptación, se trata de un lenguaje diferente».