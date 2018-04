Critican a Filmoteca Vasca por la ausencia de directoras en el programa de su 40 aniversario Bajo estas líneas, un fotograma de 'Euskal Emakumeak', que se proyectará esta tarde en Azpi Kultur Elkartea. Más de cuarenta creadoras organizan una celebración paralela hoy con la proyección de 'Euskal Emakumeak', de Mirentxu Loyarte | La institución replica que la conmemoración durará todo el año y anuncia una retrospectiva dedicada a la figura de la cineasta Helena Taberna ALBERTO MOYANO SAN SEBASTIÁN Jueves, 26 abril 2018, 07:03

. Casi medio centenar de directoras de cine y creadoras artísticas han denunciado la ausencia de mujeres en la programación elaborada por Filmoteca Vasca para conmemorar el cuarenta aniversario de la entidad y el vigésimo del programa Kimuak. En un manifiesto firmado por realizadoras como Begoña Vicario, Mercedes Alvarez, Maider Fernández, Lur Olaizola, Iratxe Fresneda, Irati Cano, Izibene Oñederra, Maider Oleaga o Leire Apellaniz, las creadoras denuncian la no inclusión de una sola mujer cineasta en la programación de este doble aniversario, «reflejo de la estructura patriarcal de la sociedad», señalan. El director de Filmoteca Vasca, Joxean Fernández, admitió «la evidencia de que no hay mujeres» en la programación, pero recalcó que la celebración de la efeméride de Filmoteca no concluye con la programación de este mes de abril, sino que se prolongará durante todo el año. En este sentido, anunció que la próxima retrospectiva de Filmoteca Vasca se centrará en la obra de Helena Taberna, sobre la que también se editará un libro.

En un comunicado difundido bajo el título de Euskal Emakumeak ere bai!, un total de 43 cineastas, artistas audiovisuales y creadoras critican que no se haya «seleccionado ni un sólo trabajo realizado por una mujer, dejando fuera de esta celebración películas que, quienes escribimos esta nota, consideramos indispensables» y anuncian la celebración hoy de un acto alternativo al de la Filmoteca Vasca, con la proyección de la película 'Euskal Emakumeak', de la directora navarra Mirentxu Loyarte. Se trata de un documental de 1981, perteneciente a la serie Ikuska, con testimonios sobre mujeres vascas que retratan la situación y vivencias femeninas de la época. La proyección del trabajo de Loyarte, autora también del cortometraje 'Irrintzi' (1978), tendrá lugar a las 20.30 horas en Azpi Kultur Elkartean (Mundaiz, 14). En su comunicado, las firmantes muestran su «gran preocupación» por el hecho de que se hayan dejado «al margen una vez más los trabajos realizados por mujeres». En su opinión, no se trata de «un caso aislado», sino que es «un reflejo de la estructura patriarcal de la sociedad. Siendo esto así, ¿cúal es la historia del cine vasco que estamos celebrando? ¿Cómo vamos a construir el futuro sin una sola referencia a ningún trabajo realizado por una mujer?», se preguntan.

El texto resalta la importancia de «celebrar aniversarios para analizar en retrospectiva la historia» por la ocasión que brindan «para hacer una pausa en el camino recorrido» y «darnos cuenta del trabajo que hemos hecho y coger energía para hacer frente a lo que viene». En este sentido, manifiestan su intención de celebrar hoy «un acto festivo, para reivindicar que nosotras también somos parte de esa historia y manifestar que también queremos formar parte de las genealogías del cine». El comunicado concluye con el deseo expreso de que «en el futuro, cuenten con todas las mujeres que de forma visible e invisible, hicieron y hacemos cine día a día».

Durante este mes de abril, la Filmoteca Vasca ha ofrecido una programación con motivo del 40 aniversario de la institución y del 20 del programa de difusión internacional de cortometrajes Kimuak. Entre las películas proyectadas figuran 'Ama Lur', de Néstor Basterretxea y Fernando Larruquert, 1968, en el cincuenta aniversario de la cinta; 'Faraón', de Jerzy Kawalerowich, como La Favorita de Peio Aldazabal; 'Karramarro Uhartea', del actual viceconsejero de Cultura, Joxean Muñoz y Txabi Basterretxea, como sesión infantil; la selección de cortometrajes 'Álava, Vitoria y su Caja de Ahorros y Monte de Piedad', 'Ocharcoaga', de Jorge Grau, 'Estropada berria - Regatas en Orio', de Jesús Almendros y José Luis Arza, 'Nafarrako Ikazkinak - Carboneros de Navarra', de Montxo Armendariz, e 'Ikuska 14', de Antxon Eceiza. Finalmente, hoy se proyectarán seis cortometrajes que pasaron por Kimuak: 'La guerra', de Luiso Berdejo y Jorge Dorado; 'Éramos pocos', de Borja Cobeaga; 'On the Line', de Jon Garaño; 'Minerita', de Raúl de la Fuente; 'Zarautzen erosi zuen', de Aitor Arregi; y '7:35 de la mañana', de Nacho Vigalondo. En total, catorce títulos de dieciocho cineastas, todos hombres.

«Visibilidad femenina»

Desde Filmoteca Vasca, indicaron que «la conmemoración se extenderá a lo largo de todo el año para poder ofrecer un panorama mucho más amplio de la historia de nuestro cine, dando especial visibilidad al realizado por las cineastas vascas». Su director recordó que «trabajamos sobre el patrimonio y en la cinematografía vasca las directoras no aparecen hasta Mirentxu Loyarte -que ya estuvo presente en diciembre de 2016 en la proyección que realizamos de todos los 'Ikuskas'-». Joxean Fernández reiteró su compromiso a la hora de «contribuir a la visibilidad de la labor y el talento de las mujeres cineastas», pero insistió en que «es una historia terrible cuando hablamos de patrimonio cinematográfico, ya que el primer largometraje vasco firmado por una mujer fue 'Ander eta Yul' (1989), de Ana Díez, a quien dedicamos un ciclo restrospectivo en 2012», recordó.

En opinión de Fernández, «aplicar el microscopio a esta situación puede resultar desacertado, nos ofrece una imagen más precisa el telescopio» y, en este sentido, anunció que Helena Taberna, autora de títulos como 'Yoyes' o 'La buena nueva', será objeto de una retrospectiva entre los próximos meses de octubre y diciembre.