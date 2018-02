Berlín, cruce de festivales Tilda Swinton y Greta Gerwig protagonizan el último filme de Wes Anderson. En la imagen, los tres a su llegada a la inauguración del 68º Festival Internacional de Cine de Berlín. / EFE/Philipp Guelland BEGOÑA DEL TESO Jueves, 22 febrero 2018, 11:37

Cálido sol de febrero en una ciudad que como todas las urbes puede ser agria y amarga pero que mayormente, incluso cuando cae, temprana, la noche y la oscuridad acaricia los cabarets, los cafés donde la gente fuma pipas de agua y los mercados de libros a las puertas de la universidad es cálida y ferozmente humana.

Ya hay un puñado de favoritos para recibir el abrazo dorado o plateado del oso, símbolo rampante de Berlín, ese oso que en las imágenes de la cartelería oficial de esta edición 68 se baña en tinas cercanas a la Alexander Platz o se refugia en lo alto de los edificios de la PostdamerPlatz como si esperase a King Kong bajo el cielo de la capital alemana, el cielo de aquel amado Wenders.

Todos quisieran que Wes Anderson, la criatura inigualable de 'Gran Budapest Hotel' se bañase en oro por su fascinante y terrible 'Isle of Dogs' aunque muchos creen que algún premio celebrará la pulcra tristeza de 'U:July 22' sobre el asesinato a manos de un terrorista de extrema derecha de todos aquellos jóvenes de izquierda en Uteya, la isla mártir de Noruega. Aunque no estaría mal que el jurado no se olvidase de 'Pig', de Mani Haghighi, posiblemente la primera comedia negrísima del cine iraní, con asesino en serie dentro….

En el corazón de la Berlinale no solo hay muchas Berlinales sino muchos otros festivales buscando hacerse un hueco bajo el sol, cálido, de este febrero frío. En pases privados, en salitas creadas para la ocasión cerca del bar de la ciudad del cine surgida en torno a la Marlene Dietrich Platz, un hermano de la Semana de Terror de Donostia, el Fantástico de Oporto proyecta para unos cuantos privilegiados la película que se estrenará el sábado en su competición, 'Chimera', firmada por un ingeniero diez veces premiado por sus investigaciones científicas, Maurice Heemans. Tiene estilo de historia de científico herido y enloquecido. Estilo antiguo pero inquietantemente futurista.

Dentro del campus Berlinale Talents, hermano de sangre de los Encuentros de Escuelas de Cine que se celebran, briosas, en Tabakalera durante el Zinemaldia, representantes de los certámenes de Madagascar, Cracovia, Vila Das Courtas y Clermont Ferrand se reunieron el miércoles con los alumnos llegados de todo el planeta y charlaron animadamente bajo la pantalla que hacia poco había mostrado todas las irreverencias de movimiento, acción e intervención de Misha Leinkauf, artista visual berlinés que puso en jaque a las autoridades neoyorquinas el día que, en compañía de sus artistas verticales, osó cambiar las banderas estadounidenses que ondean en lo alto (altísimo) del puente de Brooklyn por otras absolutamente blancas. Hoy, que todavía no ha acabado la primera edición de nuestro festival de cine y fútbol, Korner, no está de más recordar que el último y vibrante trabajo de Mischa contrapone los cánticos, los desfiles, las bengalas, los rugidos de las barras libres, los tiffosi, los hooligans, los hinchas de todo el mundo con las maneras revolucionarias de marchar, concentrarse y resistir de unos cuantos movimientos revolucionarios.

En ese mismo campus internacional donde se respira celuloide y digital y ese mismo miércoles, con el antiguo teatro del edificio Haus&Ufer lleno hasta el mismo ático (un piso más arriba de gallinero) Willem Dafoe, que recibirá en el Berlinale Palast el Oso de Oro a toda su carrera charló con el público durante más de hora y media mientras de tiempo en tiempo se proyectaban imágenes de películas que todos amamos. De 'Mississippi Burning' a The 'Florida Project' pasando por la increíble 'The Hunter' rodada en los bosques de Tasmania.

Curioso, Willem dijo, con razón, que actores somos, hemos sido y seremos todos. En nuestro interior anida una capacidad genética para inventarnos y reinventarnos día a día. Todos somos un puñado de criaturas muy diferentes a lo largo de nuestros días y nuestras horas. Basta con rebuscar ahí dentro para encontrar los datos que necesitas para crear el personaje que te han ofrecido interpretar .

Muchos trozos de celuloide se compran y se venden en Berlín. Tantos que una película proyectada en Gipuzkoa en horario infantil tras arrasar por toda Asia, Boonie Bears acaba de ser adquirida por Netflix en el European Film Market. Netflix también se ha hecho con los derechos de los 50 capítulos televisivos de este éxito (200 millones de dólares de recaudación en China) sobre osos, bosques, circos y villanos.

Pasa en Berlín, la ciudad donde, precisamente, reina el Oso.