Ben Affleck robó una de las armas de Batman
Lunes, 20 noviembre 2017
Warner Bros. obligó al actor de 'Liga de la Justicia' a pagar por un 'batarang' que se llevó a casa

Ben Affleck siempre tuvo un cariño especial a Batman. Si cuando estaba en el instituto ya eligió al caballero oscuro como personaje a representar en su película amateur, los últimos tiempos le han proporcionado una satisfacción adulta con varios films como el personaje de DC. Pero, no contento con ser sólo el nuevo Batman, durante el último rodaje se apropió de un 'batarang' (un boomerang especial que emplea Batman como arma).

«Había algo de material que se caía del camión, como los 'batarangs'. No dejaba de recibir llamadas del departamento de atrezo preguntándome: "¿Estás seguro de que no has encontrado ningún material todavía?"», reconoció en The Late Show, el programa de Stephen Corbert. No obstante, el actor recordó que luego Warner Bros. le hizo pagar por el objeto -no desveló la cantidad, aunque aseguró que era una cifra alta-.