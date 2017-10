La Academia de Hollywood estudia la expulsión de Harvey Weinstein Harvey Weinstein, en los pasados Golden Globe Awards. / Efe La meca del cine de EE UU se reúne de urgencia ante el escándalo sexual que planea sobre uno de los productores más poderosos de la industria COLPISA / AFP Los Angeles (EE UU) Sábado, 14 octubre 2017, 17:55

La Academia del cine de Estados Unidos se reúne de urgencia este sábado para tomar medidas ante el escándalo sexual que envuelve a Harvey Weinstein, uno de los productores más poderosos de Hollywood y que ahora encarna el lado más oscuro del séptimo arte.

Weinstein, de 65 años, cayó en desgracia cuando el diario The New York Times publicó el 5 de octubre un explosivo artículo sobre su acoso a jóvenes actrices y asistentes principalmente. Desde entonces se han sucedido las acusaciones públicas.

La Academia, encargada de entregar los premios Oscar, tachó el contenido de las denuncias de "repugnante, aborrecible y antiético" con sus estándares y "la comunidad de creativos que representa". A partir de las 10.00 hora local (17.00 GMT) analizará las acusaciones contra el otrora magnate del cine -cuyas películas han recibido más de 300 nominaciones al Oscar y 80 estatuillas- y tomará "medidas". "Ya está fuera", declaraba a la revista The Hollywood Reporter (THR) el expresidente de la Academia Sid Ganis.

Caridi, el único expulsado

El actor de 'El Padrino II' Carmine Caridi es el único miembro de la organización expulsado, según THR y Variety. Se le acusó de prestar cintas de VHS de películas aspirantes al Oscar a un vecino que resultó ser un pirata informático.

El sindicato de productores (PGA) también se ha reunido este sábado para "considerar procedimientos disciplinarios y el estatus de su membresía", según una fuente cercana a la asociación.

La Academia Británica de Artes Cinematográficas y de Televisión (Bafta) lo suspendió el miércoles al concluir que su comportamiento es "inaceptable".

De momento, su estudio The Weinstein Company (TWC) -que el productor fundó y dirigía junto a su hermano- no ha podido deslindarse del escándalo, a pesar de haberlo despedido. El diario The Wall Street Journal adelantó que terminará siendo vendido o cerrado. Durante las últimas décadas, el productor llevó a la gran pantalla bajo su sello aclamadas películas como 'Chicago', 'La vida es bella', 'Tiempos violentos', 'El paciente inglés', 'El artista', 'El discurso del rey' y 'La dama de hierro'.

El cineasta Oliver Stone -que en principio lo defendió diciendo que "no debía ser condenado por un sistema de justicieros"- dijo después que no haría una serie prevista sobre la cárcel de Guantánamo si TWC está involucrada.

El estudio Amazon anunció por su parte que cancelaba un proyecto con TWC para el director David O'Russell y que lo excluía de otro, una serie sobre los Romanov.

Aluvión de acusaciones

Desde que salió a la luz el escándalo, una treintena de actrices como Mira Sorvino, Rosana Arquette, Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie y Léa Seydoux denunciaron públicamente haber sido objeto de insinuaciones sexuales del productor. Las intérpretes Asia Argento, Lucia Evans, Rose McGowan y otra mujer que permanece bajo el anonimato lo acusan de violación. La policía de Nueva York y Reino Unido abrieron una investigación en su contra.

"Necesito ayuda, todos cometemos errores, espero tener una segunda oportunidad", declaró Weinstein el miércoles a los periodistas apostados frente a la casa de una de sus hijas. Pero la audiencia estadounidense parece no estar dispuesta a dársela. Un sondeo en curso de Jeetendr Sehdev, un experto en imagen de celebridades, reveló que 82% de los encuestados pidió la expulsión del productor de la Academia y 70% dijo que estaría "estupefacto" si no lo sacan. "Es censurable que la Academia muestre una política de tolerancia cero ante las acusaciones contra Weinstein. Tienen que despojarlo de su membresía de inmediato", declaraba Sehdev.

La bloguera Sasha Stone, editora de Awards Daily, no lo tiene tan claro. "Bill Cosby, Mel Gibson todavía tienen su membresía", dijo en relación a los actores envueltos en escándalos sexuales, el primero con un nuevo juicio a puertas por abuso sexual y el segundo con denuncias de golpear a su exesposa.

Su pronóstico es que será expulsado para evitar "mala publicidad" pero se pregunta: "¿Cuántos casos sobre acoso sexual o algo peor saldrán a la luz en los próximos meses? ¿Todos serán expulsados de la Academia? Es difícil saber", ha alertado, descartando que le quiten el Oscar que ganó en 1999 como productor de 'Shakespeare enamorado'.